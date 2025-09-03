НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

Національний банк України розраховує на підтримку урядом та іншими органами влади своєї монетарної політики, яка є основою для забезпечення цінової стабільності та націлена на досягнення інфляції на рівні біля 5% у 2027 році, заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Йдеться про довіру до наших прогнозів і політик. Ми сподіваємося, що нашим цілям і діям для їх досягнення віритимуть не лише МВФ та фінансові аналітики, але й уряд у своїх прогнозах інфляції орієнтуватиметься на наші цілі", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ніколайчук вважає сумнівними пропозиції Нацбанку напряму допомагати зниженню цін на окремі товари, водночас він звернув увагу не те, що протягом останніх років досить багато шоків реалізувалося на боці пропозиції, насамперед продовольства.

"Частково це було пов'язано з погодою. Певною мірою ми теж вже на собі відчуваємо ці структурні кліматичні зміни. Тож нагальним завданням на майбутнє є максимальна адаптація уряду та бізнесу під ці мінливі кліматичні умови: створення потужностей зі зрошення, логістики, які дозволятимуть уникати перепадів у виробництві та врожаях", – зауважив перший заступник голови НБУ.

Коментуючи рекомендації в Інфляційному звіті не відкладати занадто далеко повернення ринкових цін для населення на комунальні послуги та енергію, він зазначив, що Нацбанк хоче досягати інфляційних цілей не за рахунок їх адміністративного стримування, а за рахунок правильної, виваженої, послідовної монетарної політики.

"Звісно, нам буде набагато легше, якщо в нас в інших сферах не буде різких цінових стрибків… Якщо кілька років якісь тарифи не змінюються, а потім вони піднімаються в рази, то це не та ситуація, яка дозволяє нам належним чином управляти інфляційними процесами", – наголосив Ніколайчук.

Говорячи конкретніше про коригування цін на житлово-комунальні тарифи, він вказав на те, що сьогоднішнє субсидіювання цін є достатньо дорогим для держави, що створює додатковий тиск на бюджет та квазібюджетні баланси.

"Тому рано чи пізно це все одно треба буде вирівнювати. На нашу думку, більша прогнозованість та передбачуваність політики в цій сфері допомогла б, в тому числі, нам краще передбачати і управляти інфляційними процесами", – підсумував перший заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, Нацбанк у липні втретє цьогоріч погіршив прогноз інфляції за підсумками 2025 року – з 8,7% до 9,7%. Ба більше, він погіршив його й на наступний рік– з 5% до 6,7%.

Водночас уряд на початку серпня затвердив основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, які передбачають два сценарії: згідно з першим інфляція наступного року очікується на рівні 8,6%, а за другим –- 9,9%.