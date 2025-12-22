Інтерфакс-Україна
Економіка
14:01 22.12.2025

Збереження облікової ставки НБУ 15,5% підтримали 10 членів КМП, один був за зниження до 15% – НБУ

Десятеро членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) висловилися за збереження облікової ставки вшосте поспіль на рівні 15,5% у грудні, тоді як один учасник дискусії пропонував знизити її до 15%, йдеться в публікації регулятора у понеділок на його сайті.

Більшість членів КМП погодилися, що в умовах високих проінфляційних ризиків, зокрема пов’язаних із наслідками війни та невизначеністю параметрів подальшого міжнародного фінансування, НБУ варто утримати ставку 15,5% для підтримання привабливості гривневих інструментів, стійкості валютного ринку та контрольованості очікувань з метою приведення інфляції до цілі 5%.

Неузгодженість параметрів майбутнього офіційного фінансування один із членів КМП назвав "слоном у посудній лавці", наголосивши, що передчасне зниження облікової ставки може послабити привабливість гривневих інструментів, посилити тиск на курс гривні та міжнародні резерви.

Частина учасників дискусії також відзначила, що збереження ставки 15,5% підтримало реальну дохідність гривневих інструментів, а приплив коштів на строкові депозити та облігації внутрішньої державної позики у національній валюті навіть дещо посилився, водночас інфляційні очікування можуть реагувати на сезонний тиск на валютний ринок наприкінці року та/або реалізацію інших проінфляційних ризиків.

Окремо зазначалося, що інфляція сповільнюється під впливом потенційно тимчасового чинника нового врожаю, але темпи подорожчання послуг та оброблених продуктів залишаються високими у річному вимірі, а у 2026 році, на думку одного з учасників, можливе збереження помітного фундаментального цінового тиску через повернення енергодефіциту та зростання витрат бізнесу на електроенергію.

У підсумках дискусії також зазначено, що кумулятивний приріст портфеля чистих гривневих кредитів у корпоративному секторі з початку 2025 року становить близько 33%, а у річному вимірі перевищує 35%, і такі темпи кредитування потенційно можуть зумовити додатковий інфляційний тиск у майбутньому.

Водночас один член КМП висловився за зниження облікової ставки до 15% у грудні, вважаючи, що збереження тенденції до зниження інфляції, зокрема, у фундаментальних компонентах, є підставою для обережного пом’якшення процентної політики, а на ризики недостатності та/або неритмічності зовнішньої допомоги слід реагувати лише в разі їх фактичної реалізації.

Теги: #облікова_ставка #нбу

