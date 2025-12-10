Інтерфакс-Україна
Економіка
15:41 10.12.2025

Банкіри очікують від НБУ збереження облікової ставки 15,5%

Банкіри очікують від НБУ збереження облікової ставки 15,5%
Національний банк України (НБУ) за підсумками засідання 11 грудня збереже облікову ставку на рівні 15,5% річних, такий прогноз дає більшість опитаних агентством "Інтерфакс-Україна" банкірів.

"Фактичний рівень інфляції залишається суттєво вищим за цільовий, а невизначеність щодо міжнародного фінансування у 2025 році зросла", – пояснив свою думку щодо збереження ставки заступник голови правління - керівник напрямку "Ризик-менеджмент" А-Банку Олег Трибулкін.

За його словами, позитивним фактором після жовтневого засідання стало досягнення домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової програми розширеного механізму фінансування (EFF), але посилилися й ризики через атаки на енергетичну інфраструктуру, подорожчання логістики та зовнішню невизначеність.

"Зміни облікової ставки на засіданні у грудні ми не очікуємо, хоча раніше НБУ розглядав перспективу її зниження", – сказав агентству начальник департаменту міжнародних ринків та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов.

На його думку, проблеми з електропостачанням узимку можуть стримувати зниження інфляційного тиску, тому обговорюване раніше ймовірне зниження ставки зараз виглядає передчасним.

"Незважаючи на сприятливу інфляційну динаміку у жовтні–листопаді, ми вважаємо, що НБУ залишить облікову ставку на рівні 15,5%", – зазначив головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

Він пояснив, що поточне засідання є проміжним і не супроводжується новим макропрогнозом, тому регулятор зазвичай продовжує рішення, ухвалені відповідно до попереднього прогнозу. Колодій також відзначив, що більшість членів комітету з монетарної політики (КМП) очікують, що ставку не змінюватимуть, тоді як ключовими ризиками залишаються нестача електроенергії та невизначеність щодо зовнішнього фінансування у 2026 році.

Респонденти відзначають, що збереження проінфляційних ризиків та невизначеність у питаннях зовнішнього фінансування обмежують можливості для пом’якшення монетарної політики найближчим часом.

Директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Глобус" Дмитро Замотаєв вважає, що у поточних умовах Нацбанк може як зберегти ставку, так навіть і підвищити її на 0,5 відсоткового пункту (в.п.).

"Посилення енергетичного терору провокує зниження виробництва та стимулює зростання споживчих цін. Це може стати аргументом для збільшення облікової ставки до 16%", – зазначив банкір.

Він пояснив, що енергетичні обмеження створюють додатковий тиск на гривню, однак НБУ стабілізує ситуацію завдяки інтервенціям та значному обсягу міжнародних резервів, що перевищують $54 млрд. Замотаєв додав, що привабливі ставки за гривневими депозитами сприяють зменшенню попиту на валюту, який нині перевищує пропозицію на 10–15%.

Як повідомлялося, Нацбанк з початку березня 2025 року вже п’ять засідань поспіль утримує облікову ставку на рівні 15,5% (останній раз – 23 жовтня), а до того тричі збільшував її з середини грудня 2024-го. Ще раніше він утримував її півроку на рівні 13%, до якого її знизили з 25% з липня 2023 року у сім етапів.

