14:05 11.12.2025

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

Фото: НБУ

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення вшосте зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних, щоб забезпечити збереження інтересу до гривневих інструментів, утримання стабільності валютного ринку та контроль інфляційних очікувань для поступового наближення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

"У найближчі місяці інфляція й надалі знижуватиметься, хоча помірнішими темпами через вичерпання ефектів бази порівняння. Підтримання інтересу до гривневих активів стримуватиме фундаментальний ціновий тиск", – зазначив регулятор у релізі в четвер.

Він зауважив, що у листопаді споживча та базова інфляція сповільнилися до 9,3% у річному вимірі, що трохи нижче траєкторії прогнозу. Зниження інфляції зумовлюється збільшенням пропозиції продовольства після надходження нових урожаїв, проте інфляційні очікування залишаються підвищеними.

Нацбанк також вказав, що з початку року Україна отримала $45,8 млрд офіційного фінансування, а до кінця року очікується ще понад $5 млрд. Зовнішня підтримка дає змогу утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні та забезпечувати беземісійне фінансування бюджету, проте невизначеність щодо параметрів допомоги на 2026–2027 роки зберігається.

Серед ключових ризиків регулятор відзначив перебіг війни, можливі додаткові бюджетні видатки, наслідки руйнувань енергетичної інфраструктури та поглиблення дефіциту робочої сили.

За оцінками Нацбанку, збереження ставки у попередні місяці підтримувало дохідність гривневих інструментів, сприяло зростанню строкових депозитів і вкладень населення в ОВДП, а також обмежувало попит на валюту. Водночас кредитування продовжує зростати темпами понад 30% у річному вимірі.

"У разі посилення інфляційних ризиків ми готові утриматися від пом’якшення монетарної політики та, за потреби, вживати додаткових заходів. Послаблення цих ризиків, навпаки, дозволить перейти до циклу зниження ставки", – наголосив Нацбанк.

Переважна більшість опитаних учасників ринку напередодні засідання очікували, що НБУ залишить облікову ставку на рівні 15,5%.

Як повідомлялося, Нацбанк утримує облікову ставку на рівні 15,5% з початку березня 2025 року, а до того тричі збільшував її з середини грудня 2024-го. Ще раніше він утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року в 7 етапів. 

