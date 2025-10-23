Інтерфакс-Україна
Економіка
14:15 23.10.2025

НБУ очікувано вп’яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026

Фото: https://bank.gov.ua/

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення вп’яте зберегти облікову ставку 15,5% річних, що, на його думку, дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%.

"Ураховуючи посилення проінфляційних ризиків, збереження облікової ставки на незмінному рівні за поточних умов є доцільним. Це дасть змогу підтримати попит на гривневі інструменти для заощаджень, зберегти контрольованість інфляційних очікувань та стійкість валютного ринку, що важливо для досягнення цінової стабільності", – зазначив Національний банк у пресрелізі на сайті.

Регулятор наголосив, що попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися. За таких умов НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови.

"Інфляція знижується, однак фундаментальний ціновий тиск залишається стійким, а очікування не демонструють ознак сталого поліпшення", – зазначається в релізі, згідно з яким НБУ покращив прогноз інфляції на 2025р з 9,7% до 9,2%, але зберіг його на 2026 рік на рівні 6,6%.

Згідно із повідомленням, базовий сценарій жовтневого макропрогнозу НБУ передбачає, що зниження облікової ставки розпочнеться в І кварталі 2026 року.

"У разі реалізації та/або посилення ризиків для цінової динаміки, зокрема суттєвішого фундаментального інфляційного тиску, НБУ буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки. Натомість послаблення проінфляційних ризиків стане сигналом для переходу до циклу пом’якшення процентної політики", – йдеться у релізі.

Як повідомлялося, Нацбанк з початку березня 2025 року вже п’ять засідань поспіль утримує облікову ставку на рівні 15,5%, а до того тричі збільшував її з середини грудня 2024-го. Ще раніше він утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року у сім етапів.

