12:36 03.11.2025

Зниження ставки до кінця 2025р припускають 5 членів КМП, інші 5 – не раніше січня 2026р

Фото: НБУ

Думки членів Комітету з монетарної політики Національного банку України щодо подальшої траєкторії облікової ставки розділилися: п’ятеро вважають, що НБУ зможе розпочати зниження облікової ставки не раніше січня 2026 року, тоді як інші п’ятеро – припускають можливість зниження облікової ставки вже наприкінці цього року в разі подальшого стійкого сповільнення інфляції та поліпшення інфляційних очікувань.

"Значні бюджетні видатки, що очікуються наприкінці цього року, разом із ускладненням ситуації в енергетичному секторі обмежуватимуть простір для пом’якшення процентної політики щонайменше найближчими місяцями", – описав позицію більш песимістичних членів КМП Нацбанк на своєму сайті у понеділок.

На їх думку, у цей період НБУ варто зберігати пильність та підтримувати належну привабливість гривневих активів, щоб зберігати стійкий стан валютного ринку та очікувань.

Щодо позиції їх опонентів, то регулятор зазначив, що однією з ключових передумов можливого зниження ставки має бути й досягнення домовленості з МВФ щодо нової програми співпраці, а також конкретизація міжнародними партнерами умов отримання Україною репараційної позики на основі знерухомлених російських активів.

"Попри розбіжності щодо початку циклу зниження облікової ставки всі члени КМП мають доволі близькі оцінки стосовно простору для пом’якшення процентної політики у 2026 році. Переважна більшість очікує облікову ставку в межах 12,5% - 13,5% наприкінці наступного року", – йдеться у публікації.

Це дасть змогу НБУ підтримувати відносно жорсткі монетарні умови, щоб зберегти стійкість валютного ринку і привабливість заощаджень у гривні та забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики, наголосив регулятор.

Він уточнив, що лише один учасник дискусії зазначив, що бачить можливості для суттєвішого зниження облікової ставки.

Як повідомлялося, Нацбанк з початку березня 2025 року вже п’ять засідань поспіль утримує облікову ставку на рівні 15,5% (останній раз – 23 жовтня), а до того тричі збільшував її з середини грудня 2024-го. Ще раніше він утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року у сім етапів.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pidsumki-diskusiyi-chleniv-komitetu-z-monetarnoyi-politiki-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-oblikovoyi-stavki-22-jovtnya-2025-roku

 

Теги: #облікова_ставка #прогноз

