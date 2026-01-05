Інтерфакс-Україна
Економіка
11:26 05.01.2026

"Інтергал-Буд" у 2025 р. ввів в експлуатацію близько 195 тис. кв. м будівель

Компанія "Інтергал-Буд" у 2025 році ввела в експлуатацію понад 194 617 кв. м та запустила в реалізацію нові проєкти площею 163 тис. кв. м, повідомила комерційний директор "Інтергал-Буд" Олена Рижова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Особливість будівельної компанії "Інтергал-Буд" в тому, що в портфелі її проєктів немає жодного недобудованого чи незавершеного проєкту. Ми є одним із лідерів ринку житлової нерухомості та девелопером №1 за обсягами введення житла в експлуатацію у 2022-2024 роках, маємо надію, що і за результатом 2025 року залишимо за собою лідерське місце", – наголосила Рижова.

Вона повідомила, що у цілому у 2025 році введено в експлуатацію понад 194 617 кв. м, з них 1 702 квартири загальною площею 108 927 кв. м та комерційна нерухомість (в тому числі комори і паркінги) – 38 512 кв. м.

У західному регіоні компанія "Інтергал-Буд" ввела в експлуатацію бізнес-центр класу "A" у складі комплексного проєкту Mill Town у Львові, що є частиною сучасного багатофункціонального комплексу і поєднує офісні, комерційні та житлові компоненти у межах одного комплексу.

"Під час реалізації проєкту нами були відкориговані деякі рішення з урахуванням нових вимог часу, передусім у частині безпеки та енергоефективності. Це була не зміна концепції, а її практичне посилення: інженерних рішень, контролю доступу, а також використання підземного простору, який може виконувати функцію укриття для мешканців та працівників бізнес-центру", – наголосила Рижова.

Стосовно інклюзивності, то простір з самого початку проєктувався так, щоб бути комфортним для людей з різними фізичними можливостями.

У столичному регіоні компанія "Інтергал-Буд" у 2025 році завершила та ввела в експлуатацію два будинки та сучасний фітнес-центр у житловому комплексі "Озерний гай Гатне", один будинок ЖК Sky Avenue, два будинки ЖК "Голосіївський", один будинок ЖК "Теремки", один будинок ЖК "Сирецькі сади", ЖК "Лук’янівський каскад". У кожен з цих проєктів ще на етапі проєктування та будівництва були впроваджені рішення з безпеки, інклюзивності та енергонезалежності. У будинках передбачені сучасні інженерні рішення, можливість використання підземного простору як укриття, а також створені безбар’єрні рішення й адаптовані громадські простори, щоб зробити проживання в них максимально комфортним і безпечним для всіх категорій мешканців.

Рижова також повідомила, що у 2025 році були розпочаті нові проєкти площею 163 021 кв. м, з яких 65 686 кв. м в м. Києві і 97 335 кв. м в західному регіоні України, а саме ЖК Polar Park у столиці та у Львові ЖК "Зоряні", житловий квартал Wings та ЖК Urban Residence.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі – 107 житлових проєктів. У 2024 році компанія побудувала та ввела в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.

