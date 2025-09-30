Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:12 30.09.2025

"Інтергал-Буд" отримав сертифікати готовності будинків №12 та №13 у ЖК "Озерний гай Гатне"

2 хв читати
"Інтергал-Буд" отримав сертифікати готовності будинків №12 та №13 у ЖК "Озерний гай Гатне"
Фото: Інтергал-Буд

24 вересня 2025 року Державна архітектурно-будівельна інспекція України видала офіційні сертифікати серії № ІУ123250911661 та № ІУ123250911699. Документи підтверджують відповідність закінченого будівництва будинків №12 і №13 житлового комплексу "Озерний гай Гатне" (Київська обл., с. Гатне, вул. Свободи, 1) проєктній документації та їх готовність до експлуатації.

Технічні характеристики будинку №12:

  • Кількість секцій – 2
  • Поверховість – 4
  • Кількість квартир – 20
  • Загальна площа – 1882,89 м²

Технічні характеристики будинку №13:

  • Кількість секцій – 2
  • Поверховість – 4
  • Кількість квартир – 20
  • Загальна площа – 1882,89 м²

Житловий комплекс "Озерний гай Гатне" – масштабний проєкт компанії "Інтергал-Буд". На території площею 48 га заплановане зведення 47 будинків заввишки від 4 до 10 поверхів. Природна краса цього місця вдало підкреслена авторським ландшафтним дизайном і продуманим благоустроєм території.

З питань придбання квартир у ЖК "Озерний гай Гатне" просимо звертатися до відділу продажів за адресою: Київська обл., с. Гатне, вул. Свободи, 1, тел. +38 (044) 392-30-59.

"Інтергал-Буд" отримав сертифікати готовності будинків №12 та №13 у ЖК "Озерний гай Гатне"

24 вересня 2025 року Державна архітектурно-будівельна інспекція України видала офіційні сертифікати серії № ІУ123250911661 та № ІУ123250911699. Документи підтверджують відповідність закінченого будівництва будинків №12 і №13 житлового комплексу "Озерний гай Гатне" (Київська обл., с. Гатне, вул. Свободи, 1) проєктній документації та їх готовність до експлуатації.

Технічні характеристики будинку №12:

  • Кількість секцій – 2
  • Поверховість – 4
  • Кількість квартир – 20
  • Загальна площа – 1882,89 м²

Технічні характеристики будинку №13:

  • Кількість секцій – 2
  • Поверховість – 4
  • Кількість квартир – 20
  • Загальна площа – 1882,89 м²

Житловий комплекс "Озерний гай Гатне" – масштабний проєкт компанії "Інтергал-Буд". На території площею 48 га заплановане зведення 47 будинків заввишки від 4 до 10 поверхів. Природна краса цього місця вдало підкреслена авторським ландшафтним дизайном і продуманим благоустроєм території.

З питань придбання квартир у ЖК "Озерний гай Гатне" просимо звертатися до відділу продажів за адресою: Київська обл., с. Гатне, вул. Свободи, 1, тел. +38 (044) 392-30-59.

 

Теги: #інтергал_буд #гатне

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 27.08.2025
"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

10:53 07.08.2025
У Києві відкрився відділ продажу житлового комплексу Polar Park

У Києві відкрився відділ продажу житлового комплексу Polar Park

13:25 30.07.2025
Без застави та додаткових платежів: ОТП БАНК пропонує зручне фінансування на купівлю нерухомості від «Інтергал-Буд»

Без застави та додаткових платежів: ОТП БАНК пропонує зручне фінансування на купівлю нерухомості від «Інтергал-Буд»

13:46 30.05.2025
Sky Bank акредитував 9 і 10 будинки ЖК "Сирецькі сади" у програмі "єОселя"

Sky Bank акредитував 9 і 10 будинки ЖК "Сирецькі сади" у програмі "єОселя"

17:14 21.05.2025
Інтергал-Буд — лідер серед забудовників України за версією ЛУН та Forbes Ukraine

Інтергал-Буд — лідер серед забудовників України за версією ЛУН та Forbes Ukraine

12:37 15.04.2025
Перехід до проєктного фінансування підвищить безпеку інвесторів в житло - думка

Перехід до проєктного фінансування підвищить безпеку інвесторів в житло - думка

17:27 17.03.2025
Держава має розробити механізми реалізації соціального орендного житла – думка

Держава має розробити механізми реалізації соціального орендного житла – думка

16:56 28.01.2025
"Інтергал-Буд" перереєстрував поточні проекти будівництва житла як майбутні об’єкти нерухомості

"Інтергал-Буд" перереєстрував поточні проекти будівництва житла як майбутні об’єкти нерухомості

16:09 23.01.2025
"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію ЖК "Голосіївський"

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію ЖК "Голосіївський"

16:02 03.01.2025
"Інтергал-Буд" у 2024р ввів в експлуатацію 358,5 тис. кв. м житла

"Інтергал-Буд" у 2024р ввів в експлуатацію 358,5 тис. кв. м житла

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Нова пошта та TSVITE TEREN запустили акцію -15% на браслет «Завтра буде» та відкрили арт-вітрини в Києві

ОТП БАНК підвищив максимальну суму кредитів на придбання житла

Київський екологічний культурний центр вимагає відкликати екологічну відзнаку Green Flag

Представники місцевої влади презентують досвід України у подоланні викликів внутрішнього переміщення на міжнародному форумі

Норвезька крона: як зміна курсу впливає на ціни в Україні

Турбулентність як точка злету: фінтех очима Артема Ляшанова

"Хочу бути динозаврооом": як розпізнати, що хоче сказати дитина

Головною метою Мінських угод було уникнути повномасштабного вторгнення - Порошенко

Освітня програма "Інвестпроєкти та фінансові ресурси. Практичні кейси"

V Український Будівельний Конгрес відбудеться у Києві 21 листопада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА