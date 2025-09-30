"Інтергал-Буд" отримав сертифікати готовності будинків №12 та №13 у ЖК "Озерний гай Гатне"

Фото: Інтергал-Буд

24 вересня 2025 року Державна архітектурно-будівельна інспекція України видала офіційні сертифікати серії № ІУ123250911661 та № ІУ123250911699. Документи підтверджують відповідність закінченого будівництва будинків №12 і №13 житлового комплексу "Озерний гай Гатне" (Київська обл., с. Гатне, вул. Свободи, 1) проєктній документації та їх готовність до експлуатації.

Технічні характеристики будинку №12:

Кількість секцій – 2

Поверховість – 4

Кількість квартир – 20

Загальна площа – 1882,89 м²

Технічні характеристики будинку №13:

Кількість секцій – 2

Поверховість – 4

Кількість квартир – 20

Загальна площа – 1882,89 м²

Житловий комплекс "Озерний гай Гатне" – масштабний проєкт компанії "Інтергал-Буд". На території площею 48 га заплановане зведення 47 будинків заввишки від 4 до 10 поверхів. Природна краса цього місця вдало підкреслена авторським ландшафтним дизайном і продуманим благоустроєм території.

З питань придбання квартир у ЖК "Озерний гай Гатне" просимо звертатися до відділу продажів за адресою: Київська обл., с. Гатне, вул. Свободи, 1, тел. +38 (044) 392-30-59.

