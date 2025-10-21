Інтерфакс-Україна
15:32 21.10.2025

Об’єкт "Інтергал-Буду" в Житомирі акредитовано за програмою "єОселя"

Будинок №6 житомирського ЖК River City компанії "Інтергал-Буд" (бульв. Тетерівський, 10, 12) акредитовано за програмою пільгової іпотеки партнером програми Sky Bank, повідомили у пресслужбі девелопера.

ЖК розташований у зеленій частині міста, в екологічно чистій зоні на березі річки Тетерів. Акредитований будинок має каскадну структуру з трьох секцій різної поверховості — 10, 9 і 9 поверхів, а також передбачають підземний паркінг, наземні гостьові місця, дитячі й спортивні майданчики.

Як повідомлялось, "Інтергал-Буд" є безумовним лідером серед девелоперів у програмі "єОселя", він має біля 20% угод за програмою на об’єктах на стадії будівництва. На даний момент пільгову іпотеку можна оформили у більшості проєктів в Києві: "Sky Avenue" (2 будинок), "Сирецькі сади" (9 і 10 будинки), "Лук'янівський каскад", "Озерний гай. Гатне", City Hub, "Голосіївський", "Паркові Озера", "Причал 8", "Теремки". Також доступні по "єОселі" квартири у Чернівцях у ЖК "Київський", а тепер і в Житомирі в ЖК River City.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі – 107 житлових проєктів. У 2024 році компанія побудувала та ввела в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.

