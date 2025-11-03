Видано сім кредитів "єОселя" з компенсацією ВПО на первинному ринку

За програмою державної підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) вже видано сім кредитів в рамках "єОселя", шість з них видав Sky bank та один - банк "Глобус", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Укрфінжитла".

Як повідомила агентству перша заступниця голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва, перший кредит з програмою підтримки ВПО банк видав у сумі 1,591 млн грн строком на 20 років для придбання двокімнатної квартири площею 64,9 кв.м у житловому комплексі "Оксфорд" (с. Чайка, Київська область) вартістю 1,99 млн грн. Введення будинку в експлуатацію заплановане на другий квартал 2026 року.

Банкір зазначила, що завдяки компенсації первинного внеску від держави в розмірі 279,3 тис. грн для позичальника первинний внесок по кредиту склав лише 119,7 тис. грн. Згідно з умовами компенсації, максимальний платіж на перший рік кредиту складе 4,9 тис. грн. Крім того, клієнт отримав 40 тис. грн на компенсацію витрат, зокрема на оплату нотаріальних послуг та комісії за видачу кредиту.

За словами Дмітрієвої, цей кредит можна сприймати як початок ще однієї тенденції розвитку програми "єОселя".

Як повідомлялося, з вересня програма "єОселя" стала доступнішою для ВПО та мешканців прифронтових територій. Зокрема, держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% щомісячних платежів по кредиту протягом першого року, а також покриває витрати на оформлення документів (до 40 тис. грн). За даними Мінсоцполітики, станом на кінець жовтня до Пенсійного фонду України (ПФУ) надійшло 164 заяви від внутрішньо переміщених осіб, які хочуть придбати житло за державною програмою пільгового кредитування.