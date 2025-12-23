Зеленський після доповіді Умєрова: напрацьовано документи по гарантіям безпеки, відновленню і базовій рамці для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив про напрацьовані спільно з командою президента США Дональда Трампа документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

"Детальна доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова за результатами зустрічей з американською командою. Продуктивно попрацювали з представниками Президента Трампа, і зараз є підготовлені драфти кількох документів. Зокрема, є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни", - написав Зеленський у Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, "пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення. Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу".

"Вдячний також європейським партнерам за підтримку та координацію. Чекаємо на продовження діалогу з Америкою", - наголосив Зеленський

За його словами, наразі важливо, щоб "дипломатія завжди йшла пліч-о-пліч із необхідним тиском на Росію та необхідною підтримкою для України. Кожен російський удар по Україні та інтенсивні російські штурми на фронті доводять, що налаштованість України на завершення війни значно перевершує російську, і це треба виправити посиленням тиску світу на агресора.

"Дякую всім, хто з Україною", - резюмував президент