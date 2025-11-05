"Укрзалізниця" компенсуватиме 20% першого внеску по "єОселі" своїм працівникам зі статусом ВПО

Фото: https://mindev.gov.ua/

"Укрзалізниця" як роботодавець компенсуватиме в програмі "єОселя" 20% першого внеску та частину щомісячного платежу для своїх працівників зі статусом ВПО, повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

"Залізничники забезпечують сполучення, підтримують логістику, допомагають країні рухатися вперед навіть під час війни. Держава має підтримувати тих, хто підтримує її. Саме тому робимо "єОселю" доступнішою для працівників залізниці", – сказав віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У рамках Програми підтримки прифронтових територій держава профінансує оформлення документів (до 40 тис. грн) і покриває 70% першого внеску, ще 20% забезпечить "Укрзалізниця" як роботодавець. Крім того, протягом першого року держава компенсуватиме 70% щомісячного платежу, "Укрзалізниця" - 10%. Другий рік УЗ компенсуватиме 20% щомісячного платежу, а третій рік - 30% щомісячного платежу. Таким чином, це дасть змогу залізничникам придбати житло вартістю до 2 млн грн з першим внеском не більше як 60 тис. грн.

Першими учасниками програми стала родина машиніста з Полтавщини, чий дім у Покровську зруйновано під час обстрілів. Вона вже отримала перший ваучер для придбання житла.

До кінця цього року планується залучити до програми перші 100 родин працівників залізниці.