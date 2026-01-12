Інтерфакс-Україна
Події
21:31 12.01.2026

Понад 90% столичних багатоповерхівок уже з опаленням після російської атаки – Кулеба

1 хв читати
Понад 90% столичних багатоповерхівок уже з опаленням після російської атаки – Кулеба

Понад 90% з 6 тис. столичних багатоповерхівок мають опалення після аварій внаслідок російської атаки, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"У Києві триває підключення до теплопостачання менш ніж 500 житлових будинків. Це означає, що понад 90% з 6 000 багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок російської атаки, вже з опаленням", - написав він у телеграмі.

Кулеба зазначив що всі об’єкти теплової генерації столиці працюють. Теплоносій подається, відновлення йде поетапно.

"Це результат безперервної, чітко скоординованої роботи енергетиків і комунальних служб. Роботи тривають без зупинок – попри сильні морози та складні погодні умови. Дякую всім задіяним службам. Ви тримаєте місто в теплі – у прямому сенсі цього слова", - наголосив він.

 

Теги: #мінрозвитку_громад #відновлення #опалення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:26 12.01.2026
Україна формує Національний резерв мобільного та модульного енергетичного обладнання – Кулеба

Україна формує Національний резерв мобільного та модульного енергетичного обладнання – Кулеба

16:53 12.01.2026
У зоні підвищеного ризику будинки з верхньою розводкою труб опалення - голова Дарницької РДА

У зоні підвищеного ризику будинки з верхньою розводкою труб опалення - голова Дарницької РДА

15:55 12.01.2026
Мінкультури: З 2022 року відновлено 5 закладів культури у сфері управління відомства

Мінкультури: З 2022 року відновлено 5 закладів культури у сфері управління відомства

20:39 11.01.2026
Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

10:02 11.01.2026
На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

08:30 11.01.2026
У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

15:31 10.01.2026
Відновлення теплопостачання в Києві та області планується до кінця доби, зі світлом ситуація складніша – прем'єр

Відновлення теплопостачання в Києві та області планується до кінця доби, зі світлом ситуація складніша – прем'єр

11:40 10.01.2026
Подача теплоносія відновлена у 4 тис з 6 тис київських багатоповерхівок, тепло у квартирах буде пізніше – віцепрем'єр

Подача теплоносія відновлена у 4 тис з 6 тис київських багатоповерхівок, тепло у квартирах буде пізніше – віцепрем'єр

21:21 09.01.2026
ДТЕК: Електропостачання у Київській області відновлено для 76 тис родин, без електрики – понад 230 тис родин

ДТЕК: Електропостачання у Київській області відновлено для 76 тис родин, без електрики – понад 230 тис родин

18:16 09.01.2026
Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Рудницького заступником голови СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

Росіяни готують новий масований удар - Зеленський

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

ОСТАННЄ

Сибіга: Україна розраховує на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України та тиску на Москву

"Слуга народу" підтримала кандидатури на посади міністрів оборони, енергетики та голови ФДМ - речниця фракції

Зеленський призначив Рудницького заступником голови СБУ

Президент звільнив Рудницького з посади очільника Волинської ОВА, т.в.о став його заступник Романюк

Свириденко доручила Міненерго і Мінфіну опрацювати доплати для енергетиків

Зеленський: кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є

Кабмін розробить програму підтримки для людей, що працюють в ремонтних бригадах - Зеленський

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

Росіяни готують новий масований удар - Зеленський

Кличко анонсував сесію Київради 15 січня з двома питаннями – функціонування міста в умовах НС та виділення коштів для ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА