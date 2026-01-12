Понад 90% столичних багатоповерхівок уже з опаленням після російської атаки – Кулеба

Понад 90% з 6 тис. столичних багатоповерхівок мають опалення після аварій внаслідок російської атаки, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"У Києві триває підключення до теплопостачання менш ніж 500 житлових будинків. Це означає, що понад 90% з 6 000 багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок російської атаки, вже з опаленням", - написав він у телеграмі.

Кулеба зазначив що всі об’єкти теплової генерації столиці працюють. Теплоносій подається, відновлення йде поетапно.

"Це результат безперервної, чітко скоординованої роботи енергетиків і комунальних служб. Роботи тривають без зупинок – попри сильні морози та складні погодні умови. Дякую всім задіяним службам. Ви тримаєте місто в теплі – у прямому сенсі цього слова", - наголосив він.