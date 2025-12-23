Інтерфакс-Україна
Події
15:06 23.12.2025

Понад 75% роботодавців витримують квоту працевлаштування осіб з інвалідністю, є випадки, коли "працюють" трудові книжки - Музиченко

3 хв читати
Понад 75% роботодавців витримують квоту працевлаштування осіб з інвалідністю, є випадки, коли "працюють" трудові книжки - Музиченко
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко заявляє, що на сьогоднішній день більше 75% роботодавців витримують квоту працевлаштування осіб з інвалідністю, але випадки, коли "працюють" трудові книжки, не поодинокі.

"Наразі у нас діє принцип квотного пріоритетного працевлаштування людей з інвалідністю на робочих місцях. Відповідно, встановлено 4% квоту для кожного роботодавця. І ми якраз є тією організацією, яка проводить оцінку виконання цього показника… Відповідно, якщо проаналізувати, то на сьогоднішній день більше 75% роботодавців витримують квоту, відповідно рівень працевлаштування людей з інвалідністю у них вище 4%", - сказав Музиченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про ситуацію з працевлаштуванням осіб з інвалідністю.

Він нагадав, що з наступного року принцип примусу і штрафних санкцій за непрацевлаштування людей з інвалідністю змінюється на цільові внески як ресурс для підтримки тих, хто хоче і буде здійснювати відповідні заходи.

"Тобто репресивну модель, яка діяла в форматі покарання, перебудовується в формат внесків цільового призначення на виконання цих заходів. І якраз ресурс, який буде накопичуватись в спеціальному фонді від роботодавців, які не виконали норматив, буде в розпорядженні Фонду як джерело для підтримки тих роботодавців, які хочуть це робити", - додав Музиченко. 

Керівник фонду розповів, що наразі передбачено декілька інструментів підтримки роботодавців в питанні працевлаштування осіб з інвалідністю. 

Зокрема, компенсація заходів розумного пристосування; соціальні послуги, які допомагають включити людину з інвалідністю в колектив, і певний час її супроводити на робочому місці; компенсація певної частини втраченої здатності трудового внеску.

На запитання, наскільки реально в Україні працевлаштовані люди з інвалідністю, а не їх "трудові книжки", Музиченко констатував, що буває по-різному.

"Тут мова має йти про соціальна відповідальність бізнесу. Але я хочу звернути увагу, що такий механізм чи така схема, неможлива без договірної згоди обох сторон. Тобто, якщо людина реально не хоче працювати і їй пропонують якусь невелику суму за те, щоб вона десь числилася, а роботодавцю економічно це вигідніше, от маємо такий результат", - зазначив він. 

За його словами, певними перевірками це можна виявляти, але лише точково, бо "маючи офіційно працевлаштованих майже 450 тис. осіб з інвалідністю, за кожним робочим місцем державного інспектора з питань праці не закріпиш".

"Мало того, на період воєнного стану діють певні мораторії, в тому числі на перевірки. Тому, особливо в сьогоднішніх умовах, складно сказати насправді, але це факти не поодинокі. Знову ж таки, я звертаю увагу тут на мовчазну або проактивну згоду самого працівника. Тобто, якщо працівник не згоден на такі умови, жодна така схема працювати просто фізично не буде", - додав керівник Фонду.

Як повідомлялося, 17 грудня Кабінет міністрів визначив чіткий порядок і строки інформування уряду про показники сплати внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Теги: #квоти #музиченко_віталій #роботодавці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:40 23.12.2025
Директор Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю Музиченко: протезна галузь за останні 2-3 роки спрацювала дуже непогано

Директор Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю Музиченко: протезна галузь за останні 2-3 роки спрацювала дуже непогано

15:34 23.12.2025
На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

14:40 23.12.2025
Музиченко: дуже великий виклик - значна частка первинного протезування, але галузь зробила великий скачок

Музиченко: дуже великий виклик - значна частка первинного протезування, але галузь зробила великий скачок

14:06 23.12.2025
За високофункціональним протезуванням понад 95% становить імпорт, в 2026р запрацюють гранти для виробників біонічних протезів - Музиченко

За високофункціональним протезуванням понад 95% становить імпорт, в 2026р запрацюють гранти для виробників біонічних протезів - Музиченко

13:27 23.12.2025
Музиченко: понад 80% протезувань в країні закривається за держпрограмою

Музиченко: понад 80% протезувань в країні закривається за держпрограмою

13:04 23.12.2025
Кількість людей з інвалідністю в Україні відповідає європейським показникам, але йде тренд на збільшення - директор Фонду соцзахисту Музиченко

Кількість людей з інвалідністю в Україні відповідає європейським показникам, але йде тренд на збільшення - директор Фонду соцзахисту Музиченко

18:41 18.12.2025
Як змінився найм персоналу за рік і що це означає для бізнесу у 2026

Як змінився найм персоналу за рік і що це означає для бізнесу у 2026

11:13 27.11.2025
IDS Ukraine увійшла до ТОП-10 найкращих роботодавців України 2025 року

IDS Ukraine увійшла до ТОП-10 найкращих роботодавців України 2025 року

17:54 09.10.2025
BAT Україна увійшла до топ-10 кращих роботодавців країни за версією Індексу корпоративної рівності

BAT Україна увійшла до топ-10 кращих роботодавців країни за версією Індексу корпоративної рівності

14:49 03.10.2025
Роботодавець зобов'язаний виплачувати зарплату працівникам, які не можуть виконувати обов'язки через воєнний стан та окупацію

Роботодавець зобов'язаний виплачувати зарплату працівникам, які не можуть виконувати обов'язки через воєнний стан та окупацію

ВАЖЛИВЕ

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

Музиченко: дуже великий виклик - значна частка первинного протезування, але галузь зробила великий скачок

За високофункціональним протезуванням понад 95% становить імпорт, в 2026р запрацюють гранти для виробників біонічних протезів - Музиченко

Зеленський після доповіді Умєрова: напрацьовано документи по гарантіям безпеки, відновленню і базовій рамці для закінчення війни

ОСТАННЄ

Lviv Croissants відкрила новий заклад на гірськолижному курорті Закопане у Польщі

Завтра останній день для подачі заявки на отримання 1 тис. грн "Зимової підтримки", нагадали в "Дії"

Тестові шатли Дарниця – Видубичі курсуватимуть у пікові години в обох напрямках з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня - Kyiv City Express

Уряд спрощує передачу енергообладнання для стабілізації електропостачання під час війни - Свириденко

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

F-16 перехопили 34 із 35 крилатих ракет під час масованої атаки – речник Повітряних сил

Українські заклади освіти і науки матимуть безоплатний доступ до Scopus та WoS у 2026р - Міносвіти

Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

Відшкодовано ще понад 40 млн грн, якими заволоділи у межах програми "Турбота. Назустріч киянам" - прокуратура

Зеленський після доповіді Умєрова: напрацьовано документи по гарантіям безпеки, відновленню і базовій рамці для закінчення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА