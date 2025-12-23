Понад 75% роботодавців витримують квоту працевлаштування осіб з інвалідністю, є випадки, коли "працюють" трудові книжки - Музиченко

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко заявляє, що на сьогоднішній день більше 75% роботодавців витримують квоту працевлаштування осіб з інвалідністю, але випадки, коли "працюють" трудові книжки, не поодинокі.

"Наразі у нас діє принцип квотного пріоритетного працевлаштування людей з інвалідністю на робочих місцях. Відповідно, встановлено 4% квоту для кожного роботодавця. І ми якраз є тією організацією, яка проводить оцінку виконання цього показника… Відповідно, якщо проаналізувати, то на сьогоднішній день більше 75% роботодавців витримують квоту, відповідно рівень працевлаштування людей з інвалідністю у них вище 4%", - сказав Музиченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про ситуацію з працевлаштуванням осіб з інвалідністю.

Він нагадав, що з наступного року принцип примусу і штрафних санкцій за непрацевлаштування людей з інвалідністю змінюється на цільові внески як ресурс для підтримки тих, хто хоче і буде здійснювати відповідні заходи.

"Тобто репресивну модель, яка діяла в форматі покарання, перебудовується в формат внесків цільового призначення на виконання цих заходів. І якраз ресурс, який буде накопичуватись в спеціальному фонді від роботодавців, які не виконали норматив, буде в розпорядженні Фонду як джерело для підтримки тих роботодавців, які хочуть це робити", - додав Музиченко.

Керівник фонду розповів, що наразі передбачено декілька інструментів підтримки роботодавців в питанні працевлаштування осіб з інвалідністю.

Зокрема, компенсація заходів розумного пристосування; соціальні послуги, які допомагають включити людину з інвалідністю в колектив, і певний час її супроводити на робочому місці; компенсація певної частини втраченої здатності трудового внеску.

На запитання, наскільки реально в Україні працевлаштовані люди з інвалідністю, а не їх "трудові книжки", Музиченко констатував, що буває по-різному.

"Тут мова має йти про соціальна відповідальність бізнесу. Але я хочу звернути увагу, що такий механізм чи така схема, неможлива без договірної згоди обох сторон. Тобто, якщо людина реально не хоче працювати і їй пропонують якусь невелику суму за те, щоб вона десь числилася, а роботодавцю економічно це вигідніше, от маємо такий результат", - зазначив він.

За його словами, певними перевірками це можна виявляти, але лише точково, бо "маючи офіційно працевлаштованих майже 450 тис. осіб з інвалідністю, за кожним робочим місцем державного інспектора з питань праці не закріпиш".

"Мало того, на період воєнного стану діють певні мораторії, в тому числі на перевірки. Тому, особливо в сьогоднішніх умовах, складно сказати насправді, але це факти не поодинокі. Знову ж таки, я звертаю увагу тут на мовчазну або проактивну згоду самого працівника. Тобто, якщо працівник не згоден на такі умови, жодна така схема працювати просто фізично не буде", - додав керівник Фонду.

Як повідомлялося, 17 грудня Кабінет міністрів визначив чіткий порядок і строки інформування уряду про показники сплати внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.