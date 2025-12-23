Інтерфакс-Україна
15:34 23.12.2025

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко заявляє, що на 2026 рік заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості".

"По цьому року було близько 360 млн грн. В масштабах держави для 300 точок розгортання це достатньо невеликий ресурс. На наступний рік є достатньо амбіційне завдання і бачення, щоб суттєво розширити програму - фактично подвоївши, а можливо, навіть і потроїти кількість учасників. В бюджеті на наступний рік кошти на це закладено", - сказав Музиченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, скільки державі обходиться в рік супроводження "Центрів життєстійкості".

Він розповів, що за підсумками 2025 року в Україні функціонує 306 "Центрів життєстійкості", і пілот продовжено ще на півроку, до червня 2026-го, для того, щоб більш чітко сформувати стандарт відповідної послуги.

"Тут дуже важливо не міряти результативні показники кількостями, а розуміти певні якісні показники впливу. Тому зараз у нас іде активна фаза переконтрактування попередніх надавачів, до яких не було питань з точки зору попередньої взаємодії. Також є зміни в певних конфігураціях пілоту, для того, щоб більш активно включити громади і органи місцевого самоврядування. Переважно все працювало добре, але в окремих випадках, громада позиціонувала, що це держава щось робить на її території. А це в корені неправильно, тому що це проєкт власне громади за фінансової підтримки держави. Тому наразі в нас стоїть пріоритетне завдання включити громади у вигляді органів місцевого самоврядування прямо в договір проєкту", - розповів керівник Фонду.

Як повідомлялося, у вересні міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін заявив, що у 2026 році на "Центри життєстійкості" держава планує виділити 1 млрд грн.

"Центри життєстійкості" відкривалися в громадах з грудня 2023 року, і на сьогодні до проєкту залучено 305 громад у 24 областях та місті Києві, серед них 17 релокованих з тимчасово окупованих територій. 

