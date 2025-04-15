Інтерфакс-Україна
Економіка
12:37 15.04.2025

Перехід до проєктного фінансування підвищить безпеку інвесторів в житло - думка

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Перехід до проєктного фінансування підвищить безпеку інвесторів в житло - думка

Запровадження проєктного фінансування за європейською моделлю, де банк виступає партнером, контролером і гарантом для інвесторів, може стати імпульсом розвитку будівельної галузі, вважає комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

"Перехід до проєектного фінансування може підвищити безпеку інвесторів, адже кошти покупців залучаються лише після досягнення певної будівельної готовності. Але це можливо лише за умови активного діалогу між банками та девелоперами", - підкреслила вона під час форуму "Forbes Development: Фундамент Успіху", що днями відбувся у Києві.

Лаєвська нагадала, що наразі "Інтергал-Буд" є одним з лідерів вітчизняного ринку, який присутній у багатьох регіонах країни - від Києва до Львова, від Житомира до Чернівців. До того ж компаніюя вже долучилася до реалізації європейських проєктів, що дає змогу адаптувати найкращі практики фінансування та будівництва.

Серед викликів вітчизняного ринку житлових новобудов експерт виділила нестачу   платоспроможного попиту, дефіцит кваліфікованих кадрів та зростання собівартості за обмеженої можливості підвищення цін для кінцевого споживача.

"Сьогодні великі компанії працюють за рахунок накопичених резервів. Але зниження прибутковості та стриманий попит створюють ризики для подальшого розвитку галузі", - констатувала Лаєвська.

Крім того, вона акцентувала на потребі розширення державних програм підтримки житлового будівництва, адже понад 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб потребують нового житла, а наявні ініціативи охоплюють лише третину з них.

Серед рішень, які могли б дати імпульс розвитку, Лаєвська виокремила оновлення просторового планування громад, затвердження генеральних планів міст та завершення цифровізації дозвільної системи в будівництві, прозоре отримання вихідних даних. Ще одним системним рішенням може стати запровадження проєктного фінансування за європейською моделлю де банк виступає партнером, контролером і гарантом для інвесторів.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі - 184 проєкти. У 2024 році було побудовано та введено в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.

Згідно з даними Opendatabot, дохід "Інтергал-Буду" за 2024 рік зменшився на 12,5% порівняно з 2023 роком і становив 839,1 млн грн, чистий збиток зріс у 2,6 раза - до 61,3 млн грн.

 

Теги: #інтергал_буд #інвестори #лаєвська #будівництво

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