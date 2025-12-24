Два комітети Ради рекомендують профільним міністерствам робити екологічні оцінки при будівництві ВЕС — Климпуш-Цинцадзе

Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Два комітети Верховної Ради рекомендують профільним міністерствам, Закарпатської ОДА при плануванні та реалізації проєктів будівництва вітрових електростанцій дотримуватися вимог законодавства та здійснювати оцінки впливу на довкілля, згідно з євроінтеграційними зобов’язаннями України, повідомила голова комітету з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Ще на початку листопада ми провели на Закарпатті спільне засідання двох комітетів Верховної Ради – євроінтеграційного та екологічного – щодо незаконного будівництва у високогір’ї Карпат вітряків, яке завдає непоправної шкоди довкіллю та порушує наші євроінтеграційні зобов’язання… Оскільки це робота двох комітетів, то синхронізація рішень і їх узгодження забрало набагато більше часу, ніж хотілося б. Але нарешті результат є. Рекомендуємо Мінекономіки спільно з Міненерго, Міністерством розвитку громад і територій України, Закарпатською ОДА та відповідними територіальними громадами дотримуватися вимог законодавства у сфері будівництва та здійснення стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля, згідно з євроінтеграційними зобов’язаннями України, при плануванні, погодженні та реалізації проєктів будівництва вітрових електростанцій", — написала Климпуш-Цинцадзе у Фейсбуці у середу.

За її словами, комітети запропонували міністерствам та органам місцевого самоврядування до 31 січня 2026 року підготувати комплексний висновок про екологічні ризики будівництва вітропарків у субальпійській зоні Українських Карпат, зокрема, з урахуванням положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.

Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що міністерствам також рекомендовано до 31 січня наступного року провести аналіз стану реалізації чинних та запланованих проєктів у сфері вітроенергетики в Закарпатській області на предмет їхньої відповідності вимогам екологічного законодавства з урахуванням екологічних ризиків будівництва вітропарків і до 5 лютого 2026 року надати інформацію про вжиті заходи.

"Кабінету Міністрів України у термін до 31 січня 2026 року рекомендуємо доручити відповідним центральним органам виконавчої влади провести інвентаризацію інвестиційних проєктів у сфері відновлюваної енергетики, а також координаційну нараду під головуванням Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України за участі представників Європейського Союзу, міжнародних партнерів з розвитку та державних органів влади для узгодження подальших кроків щодо забезпечення сталого розвитку Карпатського регіону", — зазначила народна депутатка.

Вона наголосила, що комітети звернули увагу на необхідність напрацювання проєктів рішень щодо усунення прогалин у нормативно-правовому регулюванні у сфері екологічної політики та природокористування при будівництві вітрових електростанцій і до 5 лютого 2026 року чекають інформацію про результати роботи.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що комітети рекомендували Офісу Генерального прокурора провести аналіз усіх кримінальних проваджень за фактом рубки пралісів, квазіпралісів та природних лісів, будівництва об’єктів вітрової енергетики, їхніх частин та пов’язаної з ними інфраструктури в межах Закарпатської області.

Крім того, Климпуш-Цинцадзе анонсувала про повторне спільне засідання комітетів у лютому – березні наступного року, куди будуть запрошені представники відповідних державних органів влади з інформацією стосовно виконання зазначених рекомендацій і представлення результатів суспільству.