Інтерфакс-Україна
Промо
15:16 08.12.2025

БУДІВЕЛЬНИЙ ОСКАР 2025 - вечір перемог, репутації та успіху

1 хв читати

Головна премія країни у сфері девелопменту, архітектури та будівництва — Ukrainian Building Awards 2025 — повертається, щоб визначити тих, хто формує майбутнє України. Це визнання компаній, архітекторів і лідерів, чиї рішення та проєкти змінюють галузь.

БУДІВЕЛЬНИЙ ОСКАР 2025
18 грудня | HYATT | Київ

Це не просто церемонія. Це символ перемоги, професійної репутації та успіху, де кожна нагорода має вагу року.

Урочистий вечір проведуть Марічка Падалко та Назарій Волянський, а в програмі на гостей чекають:

• Джаз-бенд Олексія Когана — жива атмосфера великого свята.
• Гурт С.К.А.Й. — повноцінний концерт тривалістю 1 година 15 хвилин.

У цей вечір HYATT збере найвпливовіших девелоперів, архітекторів, інвесторів та будівельників країни — щоб разом яскраво завершити рік і відзначити лідерів галузі.

🔸 Програма дня:

11:00–12:00 — реєстрація
12:00–17:00 — будівельний форум (вхід вільний за попередньою реєстрацією)
17:00–18:00 — пресконференція
18:00–22:00 — гала-вечеря та Церемонія нагородження (вхід лише за індивідуальними квитками)

Це наш спільний різдвяний, святковий і передноворічний вечір — потужний фінал 2025 року та місце, де звучать імена лідерів.

Будівельний ОСКАР 2025 — вершина року для тих, хто творить нову Україну.
Будь серед найкращих — твоя історія має пролунати зі сцени.

🔺 Реєстрація та квитки: www.ubc-ua.info/uba
☎ 044 461 91 28
Команда DMNTR

Теги: #форум #dmntr #будівництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 08.12.2025
Наступним завданням Асоціації міст є розмежування повноважень держвлади та місцевого самоврядування - Кличко

Наступним завданням Асоціації міст є розмежування повноважень держвлади та місцевого самоврядування - Кличко

16:08 04.12.2025
IFC оцінює в EUR4 млрд потенціал України у залученні приватних інвестицій завдяки інноваційному будівництву

IFC оцінює в EUR4 млрд потенціал України у залученні приватних інвестицій завдяки інноваційному будівництву

17:20 02.12.2025
На півдні Польщі за EUR22 млн побудують інтермодальний термінал для обробки перевезень між Україною та ЄС

На півдні Польщі за EUR22 млн побудують інтермодальний термінал для обробки перевезень між Україною та ЄС

12:55 01.12.2025
Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев

Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев

12:50 01.12.2025
Прифронтові регіони потребують дієвих інструментів для підтримки економіки територій – мер Харкова

Прифронтові регіони потребують дієвих інструментів для підтримки економіки територій – мер Харкова

17:08 23.11.2025
V Український будівельний конгрес пройшов у "Парковому"

V Український будівельний конгрес пройшов у "Парковому"

10:37 22.11.2025
АГРОЕКСПО-2025: ФРУ разом із партнерами показала індустріальну силу української агропромислової галузі

АГРОЕКСПО-2025: ФРУ разом із партнерами показала індустріальну силу української агропромислової галузі

19:59 19.11.2025
Кабмін оновив правила формування ціни будівництва під час війни

Кабмін оновив правила формування ціни будівництва під час війни

18:39 17.11.2025
Зеленський та Макрон взяли участь у форумі з питань спільного виробництва дронів

Зеленський та Макрон взяли участь у форумі з питань спільного виробництва дронів

22:16 14.11.2025
"Метінвест" та італійська Ai Studio/Ai Engineering спроєктують новий мікрорайон у Тростянці - мер

"Метінвест" та італійська Ai Studio/Ai Engineering спроєктують новий мікрорайон у Тростянці - мер

ОСТАННЄ

Як металопластикові двері підвищують комфорт і безпеку в оселі

Як правильно вибрати зарядну станцію для електромобіля: ключові критерії

Вивіз сміття: чому завдання складніше, ніж здається

Як громади витрачають кошти: непомітні, але важливі статті бюджету від Clarity Project

Скини з CS2 як актив, товар та колекційна цінність серед геймерів

5 грудня відбудеться 11-й Київський Безпековий Форум для молоді GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ

Fotbo відкриває серверну локацію в Німеччині: що це означає для користувачів і чому цей сервіс вартий уваги

ЄС інвестував 19.5 млн євро в модернізацію професійної освіти України: результати EU4Skills

КОД: культура, освіта, духовність - конкурс молодих талантів у Києві

Гігабітний інтернет за 100 грн/місяць — спеціальна пропозиція від Київстар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА