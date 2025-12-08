БУДІВЕЛЬНИЙ ОСКАР 2025 - вечір перемог, репутації та успіху

Головна премія країни у сфері девелопменту, архітектури та будівництва — Ukrainian Building Awards 2025 — повертається, щоб визначити тих, хто формує майбутнє України. Це визнання компаній, архітекторів і лідерів, чиї рішення та проєкти змінюють галузь.

БУДІВЕЛЬНИЙ ОСКАР 2025

18 грудня | HYATT | Київ

Це не просто церемонія. Це символ перемоги, професійної репутації та успіху, де кожна нагорода має вагу року.

Урочистий вечір проведуть Марічка Падалко та Назарій Волянський, а в програмі на гостей чекають:

• Джаз-бенд Олексія Когана — жива атмосфера великого свята.

• Гурт С.К.А.Й. — повноцінний концерт тривалістю 1 година 15 хвилин.

У цей вечір HYATT збере найвпливовіших девелоперів, архітекторів, інвесторів та будівельників країни — щоб разом яскраво завершити рік і відзначити лідерів галузі.

🔸 Програма дня:

11:00–12:00 — реєстрація

12:00–17:00 — будівельний форум (вхід вільний за попередньою реєстрацією)

17:00–18:00 — пресконференція

18:00–22:00 — гала-вечеря та Церемонія нагородження (вхід лише за індивідуальними квитками)

Це наш спільний різдвяний, святковий і передноворічний вечір — потужний фінал 2025 року та місце, де звучать імена лідерів.

Будівельний ОСКАР 2025 — вершина року для тих, хто творить нову Україну.

Будь серед найкращих — твоя історія має пролунати зі сцени.

🔺 Реєстрація та квитки: www.ubc-ua.info/uba

☎ 044 461 91 28

Команда DMNTR