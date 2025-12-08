БУДІВЕЛЬНИЙ ОСКАР 2025 - вечір перемог, репутації та успіху
Головна премія країни у сфері девелопменту, архітектури та будівництва — Ukrainian Building Awards 2025 — повертається, щоб визначити тих, хто формує майбутнє України. Це визнання компаній, архітекторів і лідерів, чиї рішення та проєкти змінюють галузь.
БУДІВЕЛЬНИЙ ОСКАР 2025
18 грудня | HYATT | Київ
Це не просто церемонія. Це символ перемоги, професійної репутації та успіху, де кожна нагорода має вагу року.
Урочистий вечір проведуть Марічка Падалко та Назарій Волянський, а в програмі на гостей чекають:
• Джаз-бенд Олексія Когана — жива атмосфера великого свята.
• Гурт С.К.А.Й. — повноцінний концерт тривалістю 1 година 15 хвилин.
У цей вечір HYATT збере найвпливовіших девелоперів, архітекторів, інвесторів та будівельників країни — щоб разом яскраво завершити рік і відзначити лідерів галузі.
🔸 Програма дня:
11:00–12:00 — реєстрація
12:00–17:00 — будівельний форум (вхід вільний за попередньою реєстрацією)
17:00–18:00 — пресконференція
18:00–22:00 — гала-вечеря та Церемонія нагородження (вхід лише за індивідуальними квитками)
Це наш спільний різдвяний, святковий і передноворічний вечір — потужний фінал 2025 року та місце, де звучать імена лідерів.
Будівельний ОСКАР 2025 — вершина року для тих, хто творить нову Україну.
Будь серед найкращих — твоя історія має пролунати зі сцени.
🔺 Реєстрація та квитки: www.ubc-ua.info/uba
☎ 044 461 91 28
Команда DMNTR