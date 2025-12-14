Конференція Petroleum&LPG Ukraine 2025 консолідує ринок пального перед новими викликами

4 грудня в Києві відбувся форум Petroleum&LPG Ukraine 2025 – багаторічне місце зустрічі операторів ринку нафтопродуктів України. Конференція зібрала 280 делегатів зі 120 компаній паливного сектору, представників державних органів і компаній. Організатор форуму – Консалтингова група «А-95».

Одним з провідних питань конференції стало міжнародне співробітництво. В обговоренні взяли участь представники Міністерства енергетики України, НАК «Нафтогаз України», «Укрнафти» і польського енергетичного концерну ORLEN S.A. Як зазначив директор офісу стратегії та стратегічної трансформації ORLEN S.A. Роберт Квятковський, Україна є стратегічним напрямком поточної діяльності й розвитку для компанії.

«Ми розуміємо, що якщо не будемо допомагати Україні, це може бути нашою найбільшою помилкою», – заявив польський топменеджер.

Наразі ORLEN – найбільший постачальник в Україну світлих нафтопродуктів: за даними Консалтингової групи «А-95», у 2023-2025 роках постачання бензинів зросло у три рази, дизпального – у півтора раза. Також компанія є великим постачальником дорожнього бітуму, змащувальних матеріалів і нафтохімічної продукції.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький надзвичайно високо оцінив співпрацю НАК з польським концерном.

«ORLEN настільки глибоко інтегрувався в український ринок, що рано чи пізно, ймовірно, з’являться й власні активи компанії в Україні», — заявив очільник НАК, який активно розвиває співпрацю з польським концерном з імпорту LNG і на інших напрямах.

Зі слів заступника міністра енергетики Миколи Колісника, інтеграція в ЄС є запорукою довгострокового розвитку українського паливного ринку. Він зазначив, що перехід українського паливного ринку до стандартів ЄС вимагає впровадження високих екологічних норм і сучасних підходів до перероблення відходів нафтопродуктів.

Податковій дисципліні було присвячено окрему сесію, в якій взяла участь велика делегація провідних посадовців Державної податкової служби на чолі з в.о. голови Лесею Карнаух. Вона віддала перевагу публічному спілкуванню з учасниками форуму, які мали унікальну можливість поставити будь-які запитання. Найбільший інтерес був до механізму потрапляння підприємств до переліку «ризикованих», а також підходів податківців до нормативів сплати податків.

«Без взаємодії з ринком, що прагне справедливих умов, ми не зможемо ефективно працювати. Ми не каральний орган, наша мета — справедливе визначення податкових зобов’язань», – заявила за результатами спілкування Леся Карнаух.

Своєю чергою в «А-95» порахували, що у 2023-2025 роках сплата операційних податків найбільшими мережами АЗС зросла більш ніж у 2 рази – майже на 10 млрд грн.

Серед інших питань предметом глибокого обговорення на Petroleum&LPG Ukraine 2025 також стали післявоєнний розвиток морської й залізничної інфраструктури, створення запасів нафтопродуктів, розвиток біоетанольної галузі й застосування спиртовмісних бензинів, електромобілізація, розширення непаливного напряму роботи автозаправних станцій.

«Ринок пального залишається найстійкішим енергетичним сектором завдяки всебічній перебудові географії й логістики постачань 2022 року. Попри постійні обстріли і втрати, компанії цього ринку – надійна опора для споживачів і держави, забезпечуючи стабільні постачання пального й сплачуючи обсяги податків, що зростають з року в рік», – заявив модератор заходу, директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Партнерами конференції традиційно виступили найбільші оператори ринку: ORLEN S.A., АТ «Укрнафта», ОККО, UNIMOT S.A. (Польща), UPG, Kemexon (Швейцарія), «АТ Енерго Трейд», Західна паливно-енергетична компанія, AGTG (Швейцарія).

Форум Petroleum&LPG Ukraine 2025 щорічно проводиться Консалтинговою групою «А-95» з 2023 року. З 2009 до 2019 року компанія це була конференція Petroleum Ukraine, а з 2010 до 2020 року – LPG Ukraine.

2022 року в Варшаві також було започатковано щорічний форум Petroleum Ukraine. Warsaw, який є одним з найбільших заходів у Східній Європі, присвячених ринку моторного пального.

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер