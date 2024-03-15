Імпорт пального автотранспортом із Польщі з початку блокади кордону знизився з 70 тис. тонн на місяць до 30 тис. тонн - співзасновник "А-95"

Унаслідок блокади польсько-українського кордону імпорт пального з Польщі автотранспортом знизився з 70 тис. тонн до 30 тис. тонн на місяць, повідомив співзасновник консалтингової групи "А-95" Артем Куюн під час експертного огляду української економіки за лютий у Центрі економічної стратегії 14 березня.

"Якщо в середньому через польський кордон до блокади у 2023 році йшло 70 тис. тонн на місяць, наразі це в кращому разі 30 тис. тонн", - сказав він.

За словами експерта, найбільший обсяг пального, починаючи з листопада 2023 року, перейшов із польського на румунський кордон, що пов'язано переважно не з переадресацією товарного потоку з Польщі, а зі зміною джерела закупівель. "І непогано відпрацювала залізниця через Польщу. Це трейдери, які змогли переорієнтуватися, але тут ідеться не лише про обсяг, а й про його мобільність", - зазначив Куюн.

Як він пояснив, пальне, яке перетинає кордон у бензовозі, може дійти до споживача на автозаправці за 4-5 днів, тоді як шлях до споживача через залізничну цистерну може розтягнутися на декілька тижнів.

"Однак нині трейдери адаптувалися, вже відбуваються стабільні постачання, і нову блокаду навіть скраплений газ зустрів без проблем", - констатував експерт.

Він зазначив, що блокада і вимушена зміна логістичних коридорів чинять суттєвий вплив на функціонування ринку пального, проте трейдери у відповідь постійно модернізують і вдосконалюють свої логістичні шляхи та мають у своєму розпорядженні варіанти для підстраховки.

"Напевно, це ефект від 2022 року, коли 80% постачань великого ринку за чотири-п'ять місяців були просто розвернуті на 180 градусів. Ми цікавилися у закордонних колег - таких прецедентів ніхто в історії згадати не може", - резюмував Куюн.