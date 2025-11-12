Інтерфакс-Україна
Події
11:14 12.11.2025

Військові незаконно збули 718 тонн пального підприємцям у 5 областях - ДБР

2 хв читати

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабну схему незаконного збуту військовослужбовцями спеціального дизельного пального, призначеного для потреб Збройних сил України у зимовий період, повідомляється на сайті відомства у середу.

"Затримано двох фігурантів злочинної схеми - начальника служби військової техніки, озброєння та логістики батальйону і солдата батальйону матеріального забезпечення однієї з військових частин на Дніпропетровщині", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, з травня 2025 року військові організували незаконний продаж дизельного пального у Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській та Чернівецькій областях. Загалом вони незаконно реалізували 718 тонн пального, отримавши прибуток близько 28 млн грн. Пальне збували приватним підприємцям, переважно у сфері вантажних перевезень, у тому числі спеціальне забарвлене дизпаливо, яке мало використовуватися виключно військовими підрозділами на фронті.

5 листопада працівники ДБР затримали одного із військових під час передачі 20 тонн дизелю підприємцю з Київської області. Іншого учасника схеми, посадовця батальйону, затримали у Дніпропетровській області. Під час обшуків у пункті тимчасової дислокації військової частини вилучено понад 30 тонн дизельного пального, яке вже готували до продажу, а також тзв "чорнову бухгалтерію".

"Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України — викрадення та привласнення військового майна, вчинене в умовах воєнного стану із зловживанням службовим становищем. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу… ДБР перевіряє причетність інших військовослужбовців батальйону до вчинення злочину", - йдеться в повідомленні.

Теги: #пальне #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:40 11.11.2025
У Запоріжжі викрили угрупування, яке налагодило переправку ухилянтів за кордон та сприяло дезертирству військових – ДБР

У Запоріжжі викрили угрупування, яке налагодило переправку ухилянтів за кордон та сприяло дезертирству військових – ДБР

17:05 05.11.2025
На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

12:21 04.11.2025
ДБР запобігло створенню каналу втечі ухилянтів за кордон на Одещині

ДБР запобігло створенню каналу втечі ухилянтів за кордон на Одещині

11:20 04.11.2025
Експравоохоронця з Буковини судитимуть за продаж підроблених водійських посвідчень - ДБР

Експравоохоронця з Буковини судитимуть за продаж підроблених водійських посвідчень - ДБР

19:10 03.11.2025
Військові заощадили понад 1,1 млн грн завдяки програмі Армія+ на АЗК під ТМ Parallel

Військові заощадили понад 1,1 млн грн завдяки програмі Армія+ на АЗК під ТМ Parallel

18:27 03.11.2025
ДБР розслідує обставини загибелі та поранення військовослужбовців на Дніпропетровщині через ворожий обстріл

ДБР розслідує обставини загибелі та поранення військовослужбовців на Дніпропетровщині через ворожий обстріл

12:28 03.11.2025
ДБР повідомило про підозру трьом експосадовцям у незаконній приватизації землі нацпарку "Пирятинський"

ДБР повідомило про підозру трьом експосадовцям у незаконній приватизації землі нацпарку "Пирятинський"

11:54 31.10.2025
На Львівщині розслідують ДТП, у якій загинуло четверо військових

На Львівщині розслідують ДТП, у якій загинуло четверо військових

10:43 31.10.2025
ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

06:39 02.10.2025
На Миколаївщині викрили посадовця військової частини, який розікрав сотні тонн пального для ЗСУ – ДБР

На Миколаївщині викрили посадовця військової частини, який розікрав сотні тонн пального для ЗСУ – ДБР

ВАЖЛИВЕ

Мінекономіки відзначає непричетність наглядради "Енергоатому" до корупції, представить нову НР протягом тижня

ПС ЗСУ: Станом на 9:00 середи знешкоджено 90 ворожих БпЛА, є влучання на 19 локаціях

Уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

Стрілець воєнізованої охорони "Укрзалізниці" загинув під час чергування внаслідок удару ворожого дрона - глава правління

Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

ОСТАННЄ

Шмигаль відвідав Харківщину, де зустрічався з оборонцями Вовчанська

Мінекономіки відзначає непричетність наглядради "Енергоатому" до корупції, представить нову НР протягом тижня

ССО завдали удару по нафтохімічному підприємству "Ставролен" в російському Будьонновську

В студії "Квартал 95" стверджують, що події навколо Міндіча не мають до їх роботи жодного стосунку

Площа пожеж у лісах у 2025 р. була вчетверо менша, ніж торік, – "Ліси України"

У Берліні відкрився Інвестиційний форум міста Києва – Кличко

Цукрові заводи України у сезоні-2025 виробили 880 тис. тонн продукції

Першу міжвідомчу національну групу інструкторів з підводного розмінування створили в Україні

Освітній комітет закликає Бюджетний комітет і уряд вирішити питання підвищення зарплати вчителям до 3-х мінімальних

Низка ГО та фундацій виступили проти прийняття законопроєкту ДЕСС, який послабить позиції української - заява

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА