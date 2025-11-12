Військові незаконно збули 718 тонн пального підприємцям у 5 областях - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабну схему незаконного збуту військовослужбовцями спеціального дизельного пального, призначеного для потреб Збройних сил України у зимовий період, повідомляється на сайті відомства у середу.

"Затримано двох фігурантів злочинної схеми - начальника служби військової техніки, озброєння та логістики батальйону і солдата батальйону матеріального забезпечення однієї з військових частин на Дніпропетровщині", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, з травня 2025 року військові організували незаконний продаж дизельного пального у Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській та Чернівецькій областях. Загалом вони незаконно реалізували 718 тонн пального, отримавши прибуток близько 28 млн грн. Пальне збували приватним підприємцям, переважно у сфері вантажних перевезень, у тому числі спеціальне забарвлене дизпаливо, яке мало використовуватися виключно військовими підрозділами на фронті.

5 листопада працівники ДБР затримали одного із військових під час передачі 20 тонн дизелю підприємцю з Київської області. Іншого учасника схеми, посадовця батальйону, затримали у Дніпропетровській області. Під час обшуків у пункті тимчасової дислокації військової частини вилучено понад 30 тонн дизельного пального, яке вже готували до продажу, а також тзв "чорнову бухгалтерію".

"Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України — викрадення та привласнення військового майна, вчинене в умовах воєнного стану із зловживанням службовим становищем. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу… ДБР перевіряє причетність інших військовослужбовців батальйону до вчинення злочину", - йдеться в повідомленні.