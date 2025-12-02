ДБР ліквідувало канал постачання наркотиків до виправної колонії в Житомирі

Фото: https://dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Національної поліції України та Служби безпеки України викрили злочинну групу, яка систематично постачала наркотики до "Житомирської установи виконання покарань №8".

"Організував схему один із засуджених, залучивши до неї посадовця установи, свого співкамерника та знайомого, який перебував на волі", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Засуджений, який відбував покарання за вбивство, телефоном давав вказівками знайомому купувати наркотичні засоби та залишати їх у поштовій скриньці працівника установи. Останній зберігав "товар" у власному гаражі, а потім проносив на територію установи поза контролем. Усередині колонії організатор разом із співкамерником продавав наркотики іншим ув’язненим.

"Учасники схеми торгували передусім канабісом і метадоном, а також окремими рецептурними препаратами, які підсилювали дію наркотичних засобів. Отримані кошти вони розподіляли між собою", - зазначається у повідомленні.

Угрупування діяло приблизно з березня 2025 року.

Працівники ДБР затримали посадовця під час чергової спроби пронести наркотики, а також цивільного, який займався їх придбанням. Під час обшуків у всіх учасників схеми та частини ув’язнених виявили і вилучили заборонені речовини.

Чотирьом учасникам угрупування повідомлено про підозру за: ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 321 КК України — незаконний обіг сильнодіючих лікарських засобів, вчинений групою осіб.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваним запобіжні заходи. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.