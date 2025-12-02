Інтерфакс-Україна
Події
17:52 02.12.2025

ДБР ліквідувало канал постачання наркотиків до виправної колонії в Житомирі

2 хв читати
ДБР ліквідувало канал постачання наркотиків до виправної колонії в Житомирі
Фото: https://dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Національної поліції України та Служби безпеки України викрили злочинну групу, яка систематично постачала наркотики до "Житомирської установи виконання покарань №8".

"Організував схему один із засуджених, залучивши до неї посадовця установи, свого співкамерника та знайомого, який перебував на волі", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Засуджений, який відбував покарання за вбивство, телефоном давав вказівками знайомому купувати наркотичні засоби та залишати їх у поштовій скриньці працівника установи. Останній зберігав "товар" у власному гаражі, а потім проносив на територію установи поза контролем. Усередині колонії організатор разом із співкамерником продавав наркотики іншим ув’язненим.

"Учасники схеми торгували передусім канабісом і метадоном, а також окремими рецептурними препаратами, які підсилювали дію наркотичних засобів. Отримані кошти вони розподіляли між собою", - зазначається у повідомленні.

Угрупування діяло приблизно з березня 2025 року.

Працівники ДБР затримали посадовця під час чергової спроби пронести наркотики, а також цивільного, який займався їх придбанням. Під час обшуків у всіх учасників схеми та частини ув’язнених виявили і вилучили заборонені речовини.

Чотирьом учасникам угрупування повідомлено про підозру за: ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 321 КК України — незаконний обіг сильнодіючих лікарських засобів, вчинений групою осіб.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваним запобіжні заходи. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #наркотики #нацполіція #злочинна_група #затримання #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:06 02.12.2025
Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

10:42 02.12.2025
Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

15:05 01.12.2025
Завершено досудове розслідування щодо ексміністра внутрішніх справ Захарченка, обвинуваченого в держзраді - ДБР

Завершено досудове розслідування щодо ексміністра внутрішніх справ Захарченка, обвинуваченого в держзраді - ДБР

11:03 28.11.2025
СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала теракти на заході України

СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала теракти на заході України

14:33 22.11.2025
ДБР заявляє про відсутність тиску на працівників Бюро, зокрема фігурантами справи "Мідас"

ДБР заявляє про відсутність тиску на працівників Бюро, зокрема фігурантами справи "Мідас"

15:54 21.11.2025
ДБР передало до НАБУ заяву нардепа Железняка щодо можливих зловживань ексміністра енергетики Галущенка

ДБР передало до НАБУ заяву нардепа Железняка щодо можливих зловживань ексміністра енергетики Галущенка

13:47 21.11.2025
Правоохоронці викрили мережу псевдотрейдерів на привласненні коштів громадян ЄС - Нацполіція

Правоохоронці викрили мережу псевдотрейдерів на привласненні коштів громадян ЄС - Нацполіція

13:28 21.11.2025
ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

12:41 21.11.2025
У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

10:03 21.11.2025
У Харкові троє підлітків постраждали внаслідок ДТП - поліція

У Харкові троє підлітків постраждали внаслідок ДТП - поліція

ВАЖЛИВЕ

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

ОСТАННЄ

Внаслідок ворожих атак у листопаді пошкоджено 148 житлових будинків у Харкові

Різкі заяви Путіна посилюють тиск перед ключовими переговорами зі США щодо України – ЗМІ

Україна та Ірландія підписали Дорожню карту партнерства - прем'єр

На півдні Польщі за EUR22 млн побудують інтермодальний термінал для обробки перевезень між Україною та ЄС

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Ірландія хоче "прискорити порядок денний розширення" під час свого головування в ЄС - прем'єр

Нідерланди планують центри для українських біженців у 2027 році – ЗМІ

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Ірландії допомогу, санкції проти РФ

Ірландія підтримує використання заморожених активів РФ та пропозицію ЄК щодо репараційного кредиту - прем'єр

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА