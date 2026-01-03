Затримання президента Венесуели було узгоджено – ЗМІ

Фото: https://www.facebook.com/NicolasMaduro/

Джерела Sky News стверджують, що затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро було узгоджено шляхом переговорів.

"Джерела серед венесуельської опозиції повідомили Sky News, що, на їхню думку, захоплення Мадуро було "домовленим виходом", - пише видання у суботу.

Як повідомлялося, диктатор Венесуели був захоплений у полон силами "Дельта", елітним підрозділом спеціального призначення американської армії. Затримання Мадуро та його дружини підтвердив президент США Дональд Трамп

Уряд Венесуели оголосив надзвичайний стан, звинувативши США у спробі "захопити стратегічні ресурси Венесуели, зокрема її нафту та корисні копалини" та "спробі насильницького порушення політичної незалежності країни".