Затримання президента Венесуели було узгоджено – ЗМІ
Джерела Sky News стверджують, що затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро було узгоджено шляхом переговорів.
"Джерела серед венесуельської опозиції повідомили Sky News, що, на їхню думку, захоплення Мадуро було "домовленим виходом", - пише видання у суботу.
Як повідомлялося, диктатор Венесуели був захоплений у полон силами "Дельта", елітним підрозділом спеціального призначення американської армії. Затримання Мадуро та його дружини підтвердив президент США Дональд Трамп
Уряд Венесуели оголосив надзвичайний стан, звинувативши США у спробі "захопити стратегічні ресурси Венесуели, зокрема її нафту та корисні копалини" та "спробі насильницького порушення політичної незалежності країни".