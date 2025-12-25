Інтерфакс-Україна
04:38 25.12.2025

Адміністрація Трампа планує створення великих центрів для утримання іммігрантів у США - ЗМІ

Адміністрація президента Дональда Трампа шукає підрядників для допомоги у реформуванні системи утримання іммігрантів у США, зокрема шляхом переобладнання промислових приміщень у великі центри утримання для розміщення понад 80 000 осіб одночасно, повідомляє The Washington Post посилаючись на проект.

"Згідно з документом, новопоміщених затриманих спершу оформлятимуть у короткострокових центрах обробки протягом кількох тижнів, а потім направлятимуть до одного з семи великих центрів, де вони проходитимуть підготовку до депортації. Крім того, ще шістнадцять менших центрів зможуть приймати до 1 500 людей кожен", - йдеться в повідомленні.

Їх планується розташувати поблизу основних логістичних хабів у штатах Вірджинія, Техас, Луїзіана, Арізона, Джорджія та Міссурі.

За словами виконуючого обов’язки директора ICE Тодда Лайонса, метою нової системи є "максимізувати ефективність, мінімізувати витрати, скоротити час обробки, обмежити тривалість перебування, прискорити процес депортації та забезпечити безпеку, гідність і повагу всіх, хто перебуває під опікою ICE". Він додав: "Нам потрібно навчитися ставитися до цього як до бізнесу".

ICE планує модернізувати будівлі, створивши житлові блоки з душами та туалетами, кухні, обідні зони, медичні блоки, внутрішні та відкриті зони для відпочинку, юридичні бібліотеки та адміністративні офіси. Деякі об’єкти включатимуть приміщення для сімей.

Джерело: https://www.washingtonpost.com/business/2025/12/24/ice-immigrants-detention-warehouses-deportation-trump/

Теги: #трамп #іммігранти #сша

