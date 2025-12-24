Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами - ДШВ

Фото: Генштаб ЗСУ

Через неможливість встановити контроль над Покровськом ворог посилює тиск на Мирноград. Для окупантів захоплення цього населеного пункту є важливим для подальшого просування на напрямку, заявляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗС України.

"Для реалізації мети противник зосередив в районі Мирнограду близько десяти підрозділів. Для стримування ворога оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами. Зокрема, логістичні "коридори" до західної частини Мирнограду посилені новими підрозділами. Це дозволяє не припиняти забезпечення на цьому напрямку", - йдеться у повідомленні корпусу у соцмережах.

У ЗСУ наголошують, що підрозділи 38 окремої бригади морської піхоти та 79 одшбр працюють над виявленням та ліквідацією ворога. Фокус уваги – на ділянках, де ворог найактивніше намагається проникнути у місто.

Так, з початку грудня морпіхи та десантники ліквідували та поранили у районі Мирнограда 207 окупантів. Також наші воїни знищили та пошкодили 1 танк, 3 бойові броньовані машини, 1 гармату, 1 "Град", 6 одиниць автотранспорту та та 34 одиниці БпЛА різних типів.