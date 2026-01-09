Попри постійний тиск, Сили оборони утримують Мирноград – 7 корпус ДШВ

Ситуація у Мирнограді залишається складною, ворог зосередив навколо міста більше 10 підрозділів та продовжує накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях, повідомляє пресслужба 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ШР ДШВ).

"Наразі ситуація у Мирнограді залишається складною. Зосередивши навколо Мирнограду більше 10 підрозділів, росіяни продовжують накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях міста. При цьому, ворог з початку року знизив відкриті (демонстративні) штурмові дії та збільшив зусилля з інфільтрації в центральну частину населеного пункту", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі підрозділу.

Як зазначається, для недопущення подальшого просування ворога тривають пошуково-ударні дії Сил оборони у Мирнограді та на підступах до міста.

"Під час однієї з таких пошуково-ударних операцій неподалік Мирнограду підрозділи 79 ОДШБр 7 корпусу ШР ДШВ виявили противника, який переховувався в укритті на території фермерського господарства. Цю локацію противник намагався використати для накопичення сил, подальшого перерізання нашої логістики та здійснення диверсійних дій у тилу позицій Сил оборони", - поінформували у 7 корпусі ДШВ.

Десантники зауважили, що для маскування кілька груп окупантів "тривалий час з певною періодичністю" використовували інженерні комунікації об’єкту – фекальні ями. Після виявлення місця укриття окупантів підрозділи 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ліквідували росіян.