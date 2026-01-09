Інтерфакс-Україна
Події
10:46 09.01.2026

Попри постійний тиск, Сили оборони утримують Мирноград – 7 корпус ДШВ

1 хв читати
Попри постійний тиск, Сили оборони утримують Мирноград – 7 корпус ДШВ

Ситуація у Мирнограді залишається складною, ворог зосередив навколо міста більше 10 підрозділів та продовжує накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях, повідомляє пресслужба 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ШР ДШВ).

"Наразі ситуація у Мирнограді залишається складною. Зосередивши навколо Мирнограду більше 10 підрозділів, росіяни продовжують накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях міста. При цьому, ворог з початку року знизив відкриті (демонстративні) штурмові дії та збільшив зусилля з інфільтрації в центральну частину населеного пункту", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі підрозділу.

Як зазначається, для недопущення подальшого просування ворога тривають пошуково-ударні дії Сил оборони у Мирнограді та на підступах до міста.

"Під час однієї з таких пошуково-ударних операцій неподалік Мирнограду підрозділи 79 ОДШБр 7 корпусу ШР ДШВ виявили противника, який переховувався в укритті на території фермерського господарства. Цю локацію противник намагався використати для накопичення сил, подальшого перерізання нашої логістики та здійснення диверсійних дій у тилу позицій Сил оборони", - поінформували у 7 корпусі ДШВ.

Десантники зауважили, що для маскування кілька груп окупантів "тривалий час з певною періодичністю" використовували інженерні комунікації об’єкту – фекальні ями. Після виявлення місця укриття окупантів підрозділи 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ліквідували росіян.

Теги: #7_корпус #мирноград

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:55 05.01.2026
Сили оборони відбивають штурм Гришиного, ситуація у Мирнограді складна – 7 корпус ДШВ

Сили оборони відбивають штурм Гришиного, ситуація у Мирнограді складна – 7 корпус ДШВ

11:06 05.01.2026
7 корпус ДШВ: На Харківщині росіяни знову спробували використати газогін для просування, їх зупинено, знищено щонайменше 40 окупантів

7 корпус ДШВ: На Харківщині росіяни знову спробували використати газогін для просування, їх зупинено, знищено щонайменше 40 окупантів

11:11 02.01.2026
ДШВ про ситуацію у Покровську: противник безуспішно намагається накопичити сили для штурму Гришиного

ДШВ про ситуацію у Покровську: противник безуспішно намагається накопичити сили для штурму Гришиного

16:35 31.12.2025
Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

10:03 31.12.2025
7-й корпус ДШВ: Покровськ - стоїть, Мирноград - стоїть, Гришине - стоїть, стоїмо ми - стоїть Україна

7-й корпус ДШВ: Покровськ - стоїть, Мирноград - стоїть, Гришине - стоїть, стоїмо ми - стоїть Україна

08:52 28.12.2025
Окупанти просунулися на покровському напрямку та в Гуляйполі і поблизу нього – DeepState

Окупанти просунулися на покровському напрямку та в Гуляйполі і поблизу нього – DeepState

15:46 24.12.2025
Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами - ДШВ

Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами - ДШВ

22:44 08.12.2025
Сили оборони перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом

Сили оборони перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом

12:45 02.12.2025
Ворог окупував Козацьке на Донеччині, просунувся у Покровську та Мирнограді - DeepState

Ворог окупував Козацьке на Донеччині, просунувся у Покровську та Мирнограді - DeepState

ВАЖЛИВЕ

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

Свириденко: Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

ОСТАННЄ

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

"Євро-Реконструкція" розпочне підключення будинків до тепла після 14:00

Трамп гарантуватиме безпеку України, бо впевнений, що Росія не буде знову вторгатися

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

Голова МЗС Чехії прибув до України з візитом

Роботу "червоної" гілки київського метро відновлено у звичайному режимі

У Раді відсутнє тепло- та водопостачання – нардеп

В Києві внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі – Київводоканал

ДБР викрило схему з постачання ЗСУ неякісних мін майже на 3 млрд грн

ДТЕК повністю повернув електроенергію знеструмленим після обстрілів споживачам Дніпропетровщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА