На Волині ДБР розслідує обставини смертельної ДТП за участю військовослужбовців Нацгвардії

Державне бюро розслідувань (ДБР) з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди на Волині, внаслідок якої загинув 56-річний військовий, повідомляє ДБР.

В телеграм-каналі в середу Бюро зазначає, що ДТП сталася 10 грудня у межах населеного пункту села Сокиричі.

"Військова вантажівка в’їхала у бетонний паркан приватного будинку. 56-річний водій – військовий загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що близько 09:00 військовослужбовець Національної гвардії України, рухаючись у напрямку міста Ківерці Луцького району, не впорався з керуванням і виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з бетонним парканом приватного домоволодіння.

"Внаслідок удару водій загинув одразу, а пасажир отримав травми у вигляді забійно-рваної рани правої гомілки", - уточнюють у відомстві.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України — порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження чи загибель.

Працівники ДБР проводять комплекс необхідних слідчих дій: огляд місця події, опитування свідків, вилучення речових доказів.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.