Інтерфакс-Україна
Події
21:19 20.12.2025

У масштабній ДТП на трасі М06 "Київ–Чоп" на Рівненщині постраждали троє людей - ДСНС

1 хв читати
У масштабній ДТП на трасі М06 "Київ–Чоп" на Рівненщині постраждали троє людей - ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди поблизу села Біла Криниця на Рівненщині постраждали троє людей, рятувальники надали допомогу постраждалим, знеструмили авто та розчистили проїжджу частину.

"Внаслідок ДТП постраждали троє людей, їх передано медикам. Після завершення аварійно-рятувальних робіт рух транспорту відновлено. Обставини події зʼясовують відповідні служби", - повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як повідомлялося, раніше поліція Рівненської області інформувала, що на автодорозі М-06 Київ — Чоп, поблизу населеного пункту Біла Криниця, сталася ДТП із травмованими за участю восьми транспортних засобів.

 

Теги: #постраждалі #дтп #рівненська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:26 20.12.2025
На Рівненщині сталася масштабна ДТП на трасі М-06 Київ — Чоп у напрямку Києва

На Рівненщині сталася масштабна ДТП на трасі М-06 Київ — Чоп у напрямку Києва

13:19 20.12.2025
Оголошено про підозру судді райсуду, яка збила двох дітей у Харкові

Оголошено про підозру судді райсуду, яка збила двох дітей у Харкові

17:19 19.12.2025
У Харкові двоє дітей постраждали у ДТП за участю судді райсуда, їх шпиталізовано в тяжкому стані

У Харкові двоє дітей постраждали у ДТП за участю судді райсуда, їх шпиталізовано в тяжкому стані

12:24 19.12.2025
ДБР повідомило про підозру експосадовцю ДСНС у Запоріжжі за незаконне збагачення на майже 13 млн грн

ДБР повідомило про підозру експосадовцю ДСНС у Запоріжжі за незаконне збагачення на майже 13 млн грн

22:31 18.12.2025
Одна людина загинула, пʼятеро постраждали внаслідок авіаудару по Благодатівці Харківської області - прокуратура

Одна людина загинула, пʼятеро постраждали внаслідок авіаудару по Благодатівці Харківської області - прокуратура

07:47 18.12.2025
Четверо постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Кривому Розі

Четверо постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Кривому Розі

07:13 18.12.2025
Ворог атакував БпЛА обласний центр Черкащини, шестеро постраждалих

Ворог атакував БпЛА обласний центр Черкащини, шестеро постраждалих

01:26 18.12.2025
Семеро постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників у Одесі

Семеро постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників у Одесі

23:43 17.12.2025
Ворожі шахеди вдарили по житловій забудові Кривого Рогу, є постраждалі

Ворожі шахеди вдарили по житловій забудові Кривого Рогу, є постраждалі

21:25 17.12.2025
Уже 32 постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя

Уже 32 постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Португалія зробить перший внесок до енергетичного фонду України у €600 тис. — Свириденко

Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

Америка пропонує тристоронню зустріч з Україною та РФ на рівні радників з безпеки – Зеленський

ОСТАННЄ

Видатки загального фонду держбюджету у листопаді-2025 зросли на 9,7% до листопада-2024 – Мінфін

Латвія вивчає досвід енергетичної стійкості України та передала захисникам 30 автомобілів

Одна з загиблих внаслідок авіаудару по Ізюму працювала в поліції

Ізраїль готується представити Трампу варіанти нових ударів по Ірану

Зеленський говорив з лідерами країн Коаліції охочих, щоб вони не знижували підтримку України після рішення ЄС про кредит

Вплив Орбана на євроінтеграцію України є частиною виборчих процесів в Угорщині, переконаний Зеленський

Зеленський: Бачимо сигнали від деяких партнерів щодо допомоги повернути українських полонених і дітей з РФ

Енергетики відновили електропостачання для понад 324 тис. родин на Миколаївщині після нічного обстрілу дронами

Зеленський про прямий діалог Європи з РФ в разі непогодження мирної угоди: Треба ще поборотися за формат з США

Зеленський про нібито бажання РФ завершення війни: Знаєте як буває - хоче, але не може

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА