У масштабній ДТП на трасі М06 "Київ–Чоп" на Рівненщині постраждали троє людей - ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди поблизу села Біла Криниця на Рівненщині постраждали троє людей, рятувальники надали допомогу постраждалим, знеструмили авто та розчистили проїжджу частину.

"Внаслідок ДТП постраждали троє людей, їх передано медикам. Після завершення аварійно-рятувальних робіт рух транспорту відновлено. Обставини події зʼясовують відповідні служби", - повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як повідомлялося, раніше поліція Рівненської області інформувала, що на автодорозі М-06 Київ — Чоп, поблизу населеного пункту Біла Криниця, сталася ДТП із травмованими за участю восьми транспортних засобів.