ДБР повідомило про затримання чернівецького експравоохоронця за підозрою у переправлявлянні харків'ян за кордон

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали колишнього правоохоронця з Чернівців, який, як стверджується, допомагав військовозобов’язаним з Харкова незаконно виїжджати до країн Європи.

Як повідомляється на сайті ДБР у середу, після викриття каналу та затримання організатора чоловік переховувався від слідства.

"Незаконний канал виїзду за кордон працівники ДБР викрили та заблокували на початку цього року. Його організував дезертир з Харкова, який замість проходження військової служби налагодив бізнес на ухилянтах… У грудні 2024 року фігурант запропонував своєму знайомому, з яким раніше служив у Харкові, за 7 тисяч євро організувати незаконний виїзд до однієї з європейських країн… Після внесення персональних даних до фальшивих документів "клієнт" безперешкодно прибув до Чернівців, де його зустрів спільник організатора — місцевий правоохоронець", - йдеться в повідомленні.

Після отримання коштів той нібито повідомив, що перетин кордону відбуватиметься поза офіційним пунктом пропуску та дав інструкції щодо очікування сприятливого моменту. Повідомляється, що спробу незаконного перетину кордону припинили працівники ДБР, після чого організатора затримали, а у квітні 2025 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.

Йому інкримінують ухилення від військової служби шляхом підроблення документів в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України); сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК); дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК).

"Водночас правоохоронець, який допомагав у реалізації схеми, почав переховуватися. Він перестав виходити на службу, позбувся мобільного телефону та виїхав до одного з сіл, сподіваючись уникнути викриття. Для ускладнення встановлення місця перебування чоловік періодично надсилав рідним звичайні листи поштою, використовуючи вигадане ім’я та прізвище. Попри такі заходи конспірації, працівники ДБР встановили його місце перебування та затримали", - йдеться в повідомленні.

Експравоохоронцю повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК), суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.