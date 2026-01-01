Інтерфакс-Україна
Події
11:40 01.01.2026

СБУ затримала у Києві 64-річну мешканку Макїївки, яка працювала на окупантів

1 хв читати
СБУ затримала у Києві 64-річну мешканку Макїївки, яка працювала на окупантів

Служба безпеки України затримала у Києві 64-річну мешканку Макїївки, яка з 2014 року працювала на окупаційну адміністрацію РФ у тимчасово захопленій частині Донеччини.

В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що жінка на початку окупації громади підтримала ворога і погодилася на пропозицію очолити місцевий дитсадок.

"Співробітники СБУ затримали колаборантку, коли вона приїхала в столицю України, щоб оформити закордонний паспорт для подальшого виїзду до країн Євросоюзу", - інформують в українській спецслужбі.

Як встановило розслідування, після призначення на "посаду" фігурантка почала запроваджувати у цьому закладі "освітні стандарти" РФ.

"Серед іншого, під час батьківських зборів проводила агітаційні бесіди та схиляла батьків до співпраці з окупантами. Також колаборантка поширювала у дитсадку пропагандистську літературу та агітаційні матеріали з прокремлівською тематикою", - уточнюється в повідомленні.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, здійснення пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Теги: #колаборант #сбу #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 31.12.2025
СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

11:21 31.12.2025
Довічне ув'язнення отримали двоє чоловіків, які шпигували для ворога за українськими військовими - СБУ

Довічне ув'язнення отримали двоє чоловіків, які шпигували для ворога за українськими військовими - СБУ

14:27 30.12.2025
СБУ: в Києві викрито адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців

СБУ: в Києві викрито адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців

11:29 30.12.2025
СБУ затримала киянина, який "засвітив" роботу ППО під час обстрілів столиці

СБУ затримала киянина, який "засвітив" роботу ППО під час обстрілів столиці

16:16 29.12.2025
СБУ повідомляє про обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного ТЦК

СБУ повідомляє про обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного ТЦК

11:41 24.12.2025
СБУ: затримано дезертира і аспіранта вишу, які закликали РФ до подальшого захоплення України

СБУ: затримано дезертира і аспіранта вишу, які закликали РФ до подальшого захоплення України

19:29 23.12.2025
У Німеччині затримали громадянина України, який підозрюється у підготовці диверсій на користь РФ

У Німеччині затримали громадянина України, який підозрюється у підготовці диверсій на користь РФ

15:28 22.12.2025
Двоє чоловіків отримали 10 років в’язниці за підпали у Києві на замовлення ворога - СБУ

Двоє чоловіків отримали 10 років в’язниці за підпали у Києві на замовлення ворога - СБУ

14:36 22.12.2025
Шістьох мешканців Львівщини підозрюють у продажу підробок відомих брендів - Нацполіція

Шістьох мешканців Львівщини підозрюють у продажу підробок відомих брендів - Нацполіція

11:53 19.12.2025
СБУ затримала ворожого агента, який намагався облаштувати "відеопастки" на автотрасах Дніпра

СБУ затримала ворожого агента, який намагався облаштувати "відеопастки" на автотрасах Дніпра

ВАЖЛИВЕ

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

ОСТАННЄ

Росіяни вдарили по Херсону, загинув чоловік – ОВА

ЦРУ вважає, що Україна не націлювалася на резиденцію Путіна під час атаки дронами, всупереч заявам Кремля – ЗМІ

Пожежа сталася у барі на гірськолижному курорті у Швейцарії, є загиблі

У всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання – Міненерго

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

Відносна більшість українців оптимістично дивиться на 2026 рік, але зростає скепсис щодо змін - соцопитування

У 2026р. має розпочатися проєкт з корекції рубців для військових, компенсування за переобладнання авто для ветеранів і відкриття ветеранських просторів

Майже в 2,5 раза зросли посадові оклади соцпрацівників з 1 січня

Набув чинності новий порядок проведення військової підготовки офіцерів запасу

На 30% підвищено оклади всіх педпрацівників дитсадків, шкіл, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА