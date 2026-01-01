СБУ затримала у Києві 64-річну мешканку Макїївки, яка працювала на окупантів

Служба безпеки України затримала у Києві 64-річну мешканку Макїївки, яка з 2014 року працювала на окупаційну адміністрацію РФ у тимчасово захопленій частині Донеччини.

В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що жінка на початку окупації громади підтримала ворога і погодилася на пропозицію очолити місцевий дитсадок.

"Співробітники СБУ затримали колаборантку, коли вона приїхала в столицю України, щоб оформити закордонний паспорт для подальшого виїзду до країн Євросоюзу", - інформують в українській спецслужбі.

Як встановило розслідування, після призначення на "посаду" фігурантка почала запроваджувати у цьому закладі "освітні стандарти" РФ.

"Серед іншого, під час батьківських зборів проводила агітаційні бесіди та схиляла батьків до співпраці з окупантами. Також колаборантка поширювала у дитсадку пропагандистську літературу та агітаційні матеріали з прокремлівською тематикою", - уточнюється в повідомленні.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, здійснення пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.