15:05 01.12.2025

Завершено досудове розслідування щодо ексміністра внутрішніх справ Захарченка, обвинуваченого в держзраді - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора завершили досудове розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ, який після подій 2014 року переховується в РФ та продовжує там працювати в інтересах держави-агресора.

"Одразу після повномасштабного вторгнення у 2022 році обвинувачений телефонував українським посадовцям і пропонував підписати з рф так званий "договір про дружбу і захист". Фактично це означало добровільну здачу територій ворогу в обмін на "високі посади". Він наголошував, що діє від імені керівництва рф", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Враховуючи біографічні дані фігуранта, йдеться про Віталія Захарченка.

Слідство встановило, що у 2017–2023 роках ексміністр активно поширював проросійські наративи, спрямовані на підривну діяльність проти України.

"На сторінці у соцмережі "Вконтакте" він розміщував матеріали на кшталт "Неонацистская диктатура под информационным прикрытием", "Необходимость денацификации становится вопросом выживания народа Украины", "Несколько тезисов о кровавых преступлениях Киевской хунты" та інші. Ці публікації створювали ідеологічне підґрунтя для російської агресії та завдавали шкоди державній та інформаційній безпеці України", - зазначається у повідомленні.

З березня по квітень 2022 року колишній посадовець оприлюднив на YouTube-каналі "INSIDE MEDIA HOLDING" близько 30 відео під назвою "Виталий Захарченко — дайджест текущих событий в Украине". У них він виправдовував агресію РФ, перекручував історичні факти та повторював пропагандистські тези. Аналогічний контент публікував в Instagram, зокрема відео "Украина – это ИГИЛ?" чи "Буча: фейк или реальность?".

Також він з’являвся у пропагандистських російських ефірах — зокрема, у програмі "Вечер с Владимиром Соловьевым" 5 червня 2022 року та під час засідання Ради Безпеки ООН у форматі відеоконференції 27 грудня 2023 року. Там він виправдовував дії РФ та стверджував, що агресія нібито була "вимушеною".

Слідство проводилося у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Правова кваліфікація дій ексміністра: ч. 1 ст. 111 КК України — державна зрада; ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану; ч. 3 ст. 436-2 КК України — виправдовування збройної агресії РФ з використанням ЗМІ.

Максимальне покарання за цими статтями — до 15 років позбавлення волі. Наразі підозрюваний переховується у РФ та продовжує антиукраїнську діяльність.

У межах іншого кримінального провадження, у 2024 році слідчі ДБР передали повний пакет матеріалів для застосування санаційного механізму стягнення активів ексміністра у дохід держави.

ДБР провело всі необхідні слідчі дії, вручило ухвали про арешт представникам власника, системно контролювало процес передачі майна в АРМА. Зазначається, що серед цього майна зрадника є елітне домоволодіння з земельними ділянками у Києві

У жовтні 2025 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення активів, у тому числі й домоволодіння обвинуваченого в дохід держави.

Водночас ДБР у 2024 році ініціювало аудит Рахункової палати, який встановив системні недоліки в роботі АРМА щодо відбору управителів: попри численні проведені конкурси, управитель майна так і не був призначений. Зазначається, що у межах своїх повноважень ДБР вчасно та в повному обсязі виконало всі дії, необхідні для конфіскації активів зрадника.

Теги: #досудове_розслідування #дбр

