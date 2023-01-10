Російські ракети зруйнували міні-НПЗ у Мерефі, обстріляний непрацюючий Шебелинський НПЗ - директор А-95

Російські загарбники ракетними атаками зруйнували міні-НПЗ у Мерефі і вкотре обстріляли Шебелинський нафтопереробний завод, що не працює з лютого (обидва - Харківська область), повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

"У неділю (8 січня - ЕР) двома ракетами С-300 було зруйновано міні-НПЗ у Мерефі. Завод готувався у січні випустити перші зразки товарної продукції. Представники підприємства кажуть, що відновлення поки що неможливе", - написав Куюн у своєму фейсбуці у вівторок.

Згідно з його повідомленням, два тижні раніше такі самі ракети прилетіли на державний Шебелинський НПЗ.

"Завод не працював із лютого, але покидьки вирішили його теж зрівняти із землею", - прокоментував експерт.

За його словами, ворог продовжує знищувати будь-які об'єкти інфраструктури нафтопродуктозабезпечення, до яких лише може дотягнутися. "Ціль цього зрозуміла - залишити нас без пального", - резюмував Куюн.

Водночас він зазначив, що ситуація із пальним на тлі підготовки Європи до другої хвилі "нафтового" ембарго - відмови від імпорту російських нафтопродуктів 5 лютого, напружена.

"Багато хто бачив інфографіку, що Німеччина обнулила російський енергетичний імпорт. Це круто, але за кадром залишилося те, що націоналізований владою НПЗ "Роснефти" в м. Шведт у січні буде завантажений на 50%, а що буде в лютому ще взагалі невідомо", - описав він ситуацію.

При цьому, за його словами, Польща закриває свої західні регіони саме німецьким дизелем, тому дедалі більше уваги прикуто до перевалкового комплексу Baltchem у Щецині, який перебуває майже на кордоні з Німеччиною.

Водночас експерт звернув увагу на придбання комплексу влітку 2022 року українською компанією "Укрпалетсистем", яка працює під брендом UPG, назвавши це "найбільш зухвалим проєктом українців, які змушені активно шукати нові шляхи постачання пального через війну".

За наведеними даними, перевалка працює виключно на український ринок, забезпечивши в грудні 65 тис. тонн дизельного палива, або 10% загального імпорту.

Проте Куюн припустив, що у компанії можуть виникнути проблеми з експлуатацією терміналу на тлі обвинувачень, що звучать у ЗМІ, у зв'язку з її особами, наближеними до білоруського диктатора Лукашенка. На думку директора А-95, це щонайменше призведе до дестабілізації, а щонайбільше - до втрати потужного каналу постачання пального в Україну. При цьому він висловив упевненість, що українській владі необхідно розібратися у питанні та ухвалити відповідні рішення.

Сама мережа UPG на сайті в понеділок категорично спростувала оприлюднену в низці ЗМІ інформацію про її зв'язки з підсанкційними особами-громадянами Республіки Білорусь, зокрема зі старшим сином Лукашенка - Віктором та олігархом Миколою Воробеєм.

"Ми категорично заявляємо, що ця інформація не відповідає дійсності та покликана дискредитувати бренд UPG, а також є елементом жорсткої конкурентної боротьби, яку ми розцінюємо як інструмент "чорного" піару, націлений на заподіяння репутаційної шкоди компанії", - зазначено у повідомленні.

Як повідомлялося, 26 лютого Шебелинський НПЗ (Šhebel, Харківська обл.) призупинив роботу через ризики воєнних дій. За даними пресслужби НАК "Нафтогаз України", персонал було евакуйовано, а роботу об'єктів планувалося відновити після стабілізації ситуації.

Шебелинський НПЗ належить АТ "Укргазвидобування" - 100% "дочці" НАК "Нафтогаз України". Входить до нафтового дивізіону групи. У його складі також Яблунівське відділення з переробки газу (ВПГ), технологічний цех стабілізації конденсату (ТЦСК) "Базилівщина", а також три установки підготовки газу: Тимофіївське, Юліївське та Солохівське ВПГ.

Українська група компаній UPG на початку січня оголосила, що уклала угоду на придбання активів польської компанії Baltchem SA Zakłady Chemiczn. В результаті мережа отримала у розпорядження потужний морський термінал у Польщі для перевалки та зберігання нафтопродуктів. Згідно з повідомленням групи на сайті, це дасть змогу безперебійно постачати пальне в Україну за доступними цінами, а всі види пального, що реалізуються UPG, поставляються з Європи та відповідають п'ятому екологічному стандарту.

Як зазначала UPG, із перших днів широкомасштабної війни в Україні група розірвала партнерські відносини з білоруським виробником пального, повністю відмовившись від їхньої продукції, а російське пальне не постачає з початку агресії Російській Федерації у 2014 році.

Бренд UPG належить паливній компанії "Укрпалетсистем" (Коростень Житомирської обл.), яка працює на ринку з 2003 року.