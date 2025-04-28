Інтерфакс-Україна
Події
18:56 28.04.2025

UZ Cargo Poland вперше перевезла нафтопродукти за маршрутом Литва – Польща – Україна

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Дочірня компанія АТ "Укрзалізниця" (УЗ) - UZ Cargo Poland вперше здійснила перевезення нафтопродуктів за маршрутом Литва – Польща – Україна, повідомила пресслужба компанії.

"Укрзалізниця" розширює вантажні сервіси в ЄС… UZ Cargo Poland у партнерстві з LTG Cargo Polska Sp. z o. o. (дочірня компанія литовського залізничного оператора LTG Cargo - ІФ-У) перевезла нафтопродукти за маршрутом Литва – Польща – Україна", - ідеться в повідомленні пресслужби УЗ в "Фейсбук" в понеділок.

UZ Cargo Poland вперше здійснює перевезення нафтопродуктів як ліцензований залізничний перевізник ЄС у Польщі з залученням вагонів власності АТ "Укрзалізниця", підкреслили в пресслужбі УЗ.

Наступними амбітними кроками компанії буде розширення географії перевезень з України до Румунії, Угорщини, Словаччини, сказано в повідомленні.

UZ Cargo Poland сполучає Україну з європейськими країнами, оперуючи рухомим складом колії 1435мм "вузька" і "широка" 1520мм. Вона має ліцензію на здійснення перевізної діяльності від UTK (офіційний дозвіл на виконання залізничних перевезеннь пасажирів або вантажів на території Польщі - ІФ-У), сертифікат безпеки від ERA у відповідності з директивами Європейського парламенту та ради, а також укладені відповідні договори з PKP PLK S. A. (державна компанія - головний оператор залізничної інфраструктури Польщі - ІФ-У), повідомили в УЗ.

Раніше директор із комерційної роботи і логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофій Мураховський в інтерв’ю виданню ЦТС розповів, що UZ Cargo Poland надає лише транспортно-експедиційні послуги. За його словами, у Румунії курсують зерновози, якими оперує UZ Cargo Poland. Також компанія оперує регулярними контейнерними поїздами з Гданська до Одеси та Дніпра. Він також повідомляв, що UZ Cargo Poland перевозить паливо, яке Укрзалізниця закуповує за кордоном.

УЗ вивчала питання наповнення UZ Cargo Poland рухомим складом. Зокрема розглядалось придбання рухомого складу в лізинг. Мураховський зазначав, що компанія зацікавлена в цистернах, які необхідні для імпорту палива до України.

Теги: #нафтопродукти #укрзалізниця #перевезення

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