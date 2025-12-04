Інтерфакс-Україна
Економіка
16:16 04.12.2025

Аграрії впродовж 2024-2025рр нерівномірно отримували держдопомогу – Рахункова палата

2 хв читати
Аграрії впродовж 2024-2025рр нерівномірно отримували держдопомогу – Рахункова палата
Фото: https://www.facebook.com/ol.ga.pisans.ka

Держава в 2024 році, а також січні-червні 2025 року спрямувала на підтримку аграріїв 5,2 млрд грн, щоб дати виробникам можливість продовжити працювати навіть у складних умовах війни, проте доступ до програм був нерівномірним, повідомила голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

"Аудит Рахункової палати показав: частина виробників отримала необхідну допомогу, але доступ до програм був нерівномірним - лише третина потенційних отримувачів змогла подати заявки на підтримку через Державний аграрний реєстр. Частково це пояснюється технічними збоями ДАР. Водночас відзначу, фактична кількість тих, хто реально потребував допомоги, була значно більшою за фінансові можливості програми", - написала вона в Facebook.

Піщанська зазначила, що за таких умов особливо критичним є питання відповідності отримувачів встановленим критеріям і саме тут аудит зафіксував найбільші відхилення.

За її інформацією, через неузгодженість вимог і відсутність автоматичних інструментів перевірки заявки подавали й отримували підтримку пов’язані між собою компанії, великі корпоративні групи, іноземні бенефіціари та суб’єкти з податковою заборгованістю. Наприклад, 49 отримувачів із 31 корпоративної групи отримали понад 250 млн грн. Це 16% видатків за однією з програм.

Крім того, аудит засвідчив проблеми з прозорістю та громадським контролем процесу надання підтримки: у відкритому доступі наявні лише 29% інформації про фактично надану підтримку.

Рахункова палата за результатами аудиту рекомендувала Кабінету міністрів та Міністерству економіки уніфікувати критерії в програмах, запровадити ліміти площ, удосконалити перевірку пов’язаних осіб у ДАР, визначити порядок оприлюднення даних і посилити вимоги до доброчесності отримувачів.

"Виправлення цих недоліків не потребує значних ресурсів - лише чіткої координації та оновлення процедур. Від того, як запрацюють програми, залежить функціонування ключової частини економіки країни - аграрного сектору", - наголосила голова Рахункової палати і вказала на необхідність оперативного виконання рекомендацій.

Теги: #держдопомога #рахункова_палата #аграрії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 04.11.2025
Аграрії отримали 245,9 млн грн страхових відшкодувань за програмою "МетеоЗахист 2025"

Аграрії отримали 245,9 млн грн страхових відшкодувань за програмою "МетеоЗахист 2025"

16:56 29.10.2025
ВАР пропонує відшкодувати аграріями втрати за неможливість працювати на сільгоспземлях, де зведено фортифікаційні споруди

ВАР пропонує відшкодувати аграріями втрати за неможливість працювати на сільгоспземлях, де зведено фортифікаційні споруди

13:42 24.10.2025
Аграрії зібрали 37,6 млн т зернових та 14,7 млн т олійних – на 16,7% та 21,2% менше, аніж на цю дату торік

Аграрії зібрали 37,6 млн т зернових та 14,7 млн т олійних – на 16,7% та 21,2% менше, аніж на цю дату торік

18:17 20.10.2025
Рахункова палата повідомила про усунення порушень на 5 млрд грн у сфері будівництва фортифікацій

Рахункова палата повідомила про усунення порушень на 5 млрд грн у сфері будівництва фортифікацій

17:04 15.10.2025
Захист енергооб'єктів у 2023-2024 рр. реалізовано на 18,7 млрд грн з передбачених 35,9 млрд грн – Рахункова палата

Захист енергооб'єктів у 2023-2024 рр. реалізовано на 18,7 млрд грн з передбачених 35,9 млрд грн – Рахункова палата

11:14 23.09.2025
Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

20:01 08.09.2025
Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

17:08 25.07.2025
Асоціація грального бізнесу вітає аудит Рахункової палати й радить більше уваги приділити боротьбі з чорним ринком

Асоціація грального бізнесу вітає аудит Рахункової палати й радить більше уваги приділити боротьбі з чорним ринком

16:19 25.07.2025
Половина суб’єктів грального бізнесу збиткова, виграші у 2024 р. отримали 640 тис. осіб – Рахункова палата

Половина суб’єктів грального бізнесу збиткова, виграші у 2024 р. отримали 640 тис. осіб – Рахункова палата

19:13 17.07.2025
Аграрні асоціації закликали Раду ЄС пришвидшити затвердження оновлених угод торгівлі між Україною та ЄС

Аграрні асоціації закликали Раду ЄС пришвидшити затвердження оновлених угод торгівлі між Україною та ЄС

ВАЖЛИВЕ

Верховна Рада схвалила держбюджет-2026 з доходами 2,9 трлн грн та видатками 4,8 трлн грн

Кабмін ініціював припинення повноваження частини наглядових рад держенергокомпаній, нових членів оберуть до кінця грудня - Свириденко

Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

Зеленський анонсував звільнення у середу значної частини наглядрад Центренерго, ОГТСУ, УРМ, ЕКУ та оператору ринку

Верховна Рада ухвалила Державний бюджет-2026

ОСТАННЄ

НБУ проти загального репрофайлінгу портфелю ОВДП, але опрацьовує з Мінфіном можливість обміну інфляційних ОВДП

IFC оцінює в EUR4 млрд потенціал України у залученні приватних інвестицій завдяки інноваційному будівництву

НКРЕКП планує у п’ятницю затвердити тариф "Укренерго" на передачу на 2026р в розмірі 785,39 грн/МВт*год

Уряд ФРН виділяє Україні ще EUR100 млн на відновлення енергетичної інфраструктури

EFI Group планує запустити монобрендові точки Beehive Cosmetics у Києві до кінця 2025р.

EFI Group планує відкрити завод кормів в Черкаській області в серпні 2026р.

Держбюджет-2026 збільшив підтримку агросектора на 47%, до 14,1 млрд грн

Качка обговорив з міністром сільського господарства Ізраїлю посилення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами

Фонд "Житло для ВПО" з фіндопомогою у EUR1,1 млн від польської Dom Development реалізує третій проєкт реконструкції

Держгеонадра з чергової спроби реалізувала "Газ-МДС" Любинецьку нафтогазову площу з перевищенням ціни удвічі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА