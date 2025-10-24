Аграрії зібрали 37,6 млн т зернових та 14,7 млн т олійних – на 16,7% та 21,2% менше, аніж на цю дату торік

Аграрії станом на 24 жовтня намолотили 37,560 млн тонн зернових та зернобобових культур з 8,400 млн га, що складає 73% площ, засіяних цими культурами, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства на сайті.

Торік на аналогічну дату було намолочено 45,1 млн тонн зернових з 9,7 млн га, тобто цьогорічні показники відповідно нижчі на 16,7% та 13,4% переважно через більш пізній початок збирання кукурудзи.

Як зазначило Мінекономіки, наразі намолочено 7,71 млн тонн кукурудзи з 1,31 млн га, тоді як торік приблизно на цю дату – 15,4 млн тонн з 2,7 млн га.

Щодо пшениці, то її врожай трохи більше минулорічного – 22,80 млн тонн з 5,05 млн га порівняно 22,30 млн тонн з 4,9 млн га, тоді як ячменю трохи менший – 5,37 млн тонн з 1,35 млн га порівняно із 5,50 млн тонн з 1,41 млн га.

Врожай гороху цього року значно більший – 662,3 тис. тонн з 271,5 тис. га порівняно із 465,3 тис. тонн з 212,2 тис. га минулого року, тоді як гречки та проса поки суттєво менший – відповідно 83,3 тис. тонн проти 126,9 тис. тонн та 61,5 тис. тонн проти 159,5 тис. тонн.

Врожай інших зернових та зернобобових цього року на 24 жовтня досяг 876,7 тис. тонн із 317,6 тис. га, тоді як минулого року він на цю дати склав 1,1 млн тонн.

Зазначається, що серед лідерів, зокрема, Одеська область – 3,80 млн тонн з площі 1,14 млн га, Полтавська – 2,86 млн тонн з 603,3 тис. га, Хмельницька– 2,55 млн тонн з 365,2 тис. га та Чернігівська область – 2,52 млн тонн з 407,7 тис. га.

Збір пшениці, ячменю, гороху завершений, зауважило Мінекономіки.

Щодо олійних, то вже зібраний урожай ріпаку, і він вияввився лише трохи менше за минулорічний – 3,32 млн тонн проти 3,5 млн тонн за майже рівних площ біля 1,3 млн га.

А от щодо сої та соняшнику, збір яких триває, то поки фіксується суттєве відставання: сої зібрано 3,50 млн тонн із 1,52 млн га порівняно із 5,6 млн тонн із 2,5 млн га на схожу дату торік, тоді як соняшнику – 7,84 млн тонн із 4,24 млн га порівняно із 9,5 млн тонн із 4,6 млн га.

Окрім того, відстає також збір цукрових буряків: їх викопано 5,64 млн тонн на площі 108,1 тис. га, тоді як торік на схожу дату – 8,3 млн тонн зі 170,6 тис. га.

Як зазначає Мінекономіки, соняшник зібрано з 82% засіяних площ, соя – 70%, цукровий буряк – з 55%.

Нацбанк України в оприлюдненому наприкінці липня Інфляційному звіті погіршив прогноз врожаю зернових в цьому році з 61,7 млн тонн до 57,9 млн тонн, а олійних – з 22 млн тонн до 21 млн тонн.

НБУ нагадав, що минулого року врожай зернових в Україні знизився до 56,2 млн тонн з 59,8 млн тонн у 2023 році, тоді як олійних – з 21,7 млн тонн до 20 млн тонн.

За прогнозами замглави Мінекономіки Тараса Висоцького врожай зернових складе цього року біля 56 млн тонн, як і торік.

Джерело: https://me.gov.ua/News/Detail/75eec7b6-f324-422f-9676-7e281bab28dd?lang=uk-UA&title=ZHniva2025-SchotizhnevaStatistika%20%D0%96%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0

https://minagro.gov.ua/news/ukrainski-ahrarii-namolotyly-637-mln-tonn-zernovykh-ta-oliinykh-kultur