Аграрії отримали 245,9 млн грн страхових відшкодувань за програмою "МетеоЗахист 2025"

Аграрні підприємства отримали 245,9 млн грн страхових відшкодувань за збитки від несприятливих погодних умов у межах програми "МетеоЗахист 2025", яка реалізуються компанією Syngenta (розробник засобів захисту рослин і насіння) та АСК "ІНГО", повідомляється у пресрелізі страховика.

Згідно з інформацією, у 2025 році до індексного страхування долучилися 739 агропідприємств з різних регіонів України. Вони застрахували 968 тис. га посівів, що майже вдвічі більше ніж у 2024 році (502 тис. га). Загалом було оформлено 3,093 тис. страхові сертифікати, за двома третинами з них зафіксовано настання страхової події.

Компанія повідомляє, що усі страхові випадки за програмою визначалися автоматично, без потреби у польових оглядах. Це стало можливим завдяки індексному механізму, який базується на порівнянні супутникових показників температури та опадів (CMORPH, NEMSGLOBAL) із наперед встановленими пороговими значеннями. У разі перевищення цих показників система автоматично фіксує страховий випадок, після чого здійснюється розрахунок відшкодування.

Найбільше звернень надійшло з південно-східних і центральних регіонів, де посуха та спека у критичні фази (цвітіння та налив зерна) спричинили найбільший недобір урожайності. За структурою причин збитків аграріїв посуха зумовила 59% загального обсягу страхових відшкодувань, спека – 41%.

"Другий рік поспіль посуха та висока температура стає головним фактором збитків для українських аграріїв. Цього року, як і торік, нам вдалося якісно врегулювати збитки та виконати всі свої зобов’язання", – зазначив керівник відділу агропромислового страхування "ІНГО" Руслан Зимовець.

Крім того, зазначається, що обсяг страхових виплат показав як культури перенесли дефіцит вологи та високі температури у критичні фази. За ріпаком виплати здійснювалися епізодично – близько 7% учасників переважно в центрально-східних областях. За пшеницею відшкодування отримали приблизно 43% учасників: найбільший дефіцит вологи фіксувався на сході, в центрі та на півдні. За посівами кукурудзи виплати проведені близько 74% учасників, із піковими сумами у найбільш уражених районах. Найвищу частку звернень сформував соняшник – близько 82% господарств із виплатами, насамперед, у південно-східних регіонах.

"За відгуками агровиробників, страхові виплати стали критично важливими для підтримання фінансової стабільності та збереження виробничих планів. За 10 років свого існування "МетеоЗахист" перетворився з експериментального підходу на звичний інструмент управління ризиками. Той факт, що кількість господарств за рік зросла майже вдвічі, свідчить: до непередбачуваних сезонів аграрії тепер готуються інакше, ніж раніше", – підкреслив керівник відділу страхових та банківських рішень компанії Syngenta Роман Хрипко.

Syngenta – один зі світових лідерів у галузі аграрних інновацій, що розробляє засоби захисту рослин і насіння польових та овочевих культур. Компанія працює в понад 100 країнах світу, входить до складу Syngenta Group та налічує близько 60 тис. співробітників. В Україні Syngenta вже понад 20 років.

АСК "Інго" має майже 30-річний досвід роботи на ринку. З 2017 року основним акціонером компанії є українська бізнес-група DCH. Компанія входить до списку найбільших страхових організацій України за обсягом премій, величиною власних активів і сумами виплат страхових відшкодувань.

Компанія володіє ліцензіями на 18 класів страхування та входить до числа лідерів ринку за обсягом премій, активів і страхових виплат. ІНГО має розвинену мережу з 25 філій, 5 відділень та дев'ть центрів обслуговування по всій Україні.