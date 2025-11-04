Інтерфакс-Україна
Економіка
12:29 04.11.2025

Аграрії отримали 245,9 млн грн страхових відшкодувань за програмою "МетеоЗахист 2025"

3 хв читати
Аграрії отримали 245,9 млн грн страхових відшкодувань за програмою "МетеоЗахист 2025"

Аграрні підприємства отримали 245,9 млн грн страхових відшкодувань за збитки від несприятливих погодних умов у межах програми "МетеоЗахист 2025", яка реалізуються компанією Syngenta (розробник засобів захисту рослин і насіння) та АСК "ІНГО", повідомляється у пресрелізі страховика.

Згідно з інформацією, у 2025 році до індексного страхування долучилися 739 агропідприємств з різних регіонів України. Вони застрахували 968 тис. га посівів, що майже вдвічі більше ніж у 2024 році (502 тис. га). Загалом було оформлено 3,093 тис. страхові сертифікати, за двома третинами з них зафіксовано настання страхової події.

Компанія повідомляє, що усі страхові випадки за програмою визначалися автоматично, без потреби у польових оглядах. Це стало можливим завдяки індексному механізму, який базується на порівнянні супутникових показників температури та опадів (CMORPH, NEMSGLOBAL) із наперед встановленими пороговими значеннями. У разі перевищення цих показників система автоматично фіксує страховий випадок, після чого здійснюється розрахунок відшкодування.

Найбільше звернень надійшло з південно-східних і центральних регіонів, де посуха та спека у критичні фази (цвітіння та налив зерна) спричинили найбільший недобір урожайності. За структурою причин збитків аграріїв посуха зумовила 59% загального обсягу страхових відшкодувань, спека – 41%.

"Другий рік поспіль посуха та висока температура стає головним фактором збитків для українських аграріїв. Цього року, як і торік, нам вдалося якісно врегулювати збитки та виконати всі свої зобов’язання", – зазначив керівник відділу агропромислового страхування "ІНГО" Руслан Зимовець.

Крім того, зазначається, що обсяг страхових виплат показав як культури перенесли дефіцит вологи та високі температури у критичні фази. За ріпаком виплати здійснювалися епізодично – близько 7% учасників переважно в центрально-східних областях. За пшеницею відшкодування отримали приблизно 43% учасників: найбільший дефіцит вологи фіксувався на сході, в центрі та на півдні. За посівами кукурудзи виплати проведені близько 74% учасників, із піковими сумами у найбільш уражених районах. Найвищу частку звернень сформував соняшник – близько 82% господарств із виплатами, насамперед, у південно-східних регіонах.

"За відгуками агровиробників, страхові виплати стали критично важливими для підтримання фінансової стабільності та збереження виробничих планів. За 10 років свого існування "МетеоЗахист" перетворився з експериментального підходу на звичний інструмент управління ризиками. Той факт, що кількість господарств за рік зросла майже вдвічі, свідчить: до непередбачуваних сезонів аграрії тепер готуються інакше, ніж раніше", – підкреслив керівник відділу страхових та банківських рішень компанії Syngenta Роман Хрипко.

Syngenta – один зі світових лідерів у галузі аграрних інновацій, що розробляє засоби захисту рослин і насіння польових та овочевих культур. Компанія працює в понад 100 країнах світу, входить до складу Syngenta Group та налічує близько 60 тис. співробітників. В Україні Syngenta вже понад 20 років.

АСК "Інго" має майже 30-річний досвід роботи на ринку. З 2017 року основним акціонером компанії є українська бізнес-група DCH. Компанія входить до списку найбільших страхових організацій України за обсягом премій, величиною власних активів і сумами виплат страхових відшкодувань.

Компанія володіє ліцензіями на 18 класів страхування та входить до числа лідерів ринку за обсягом премій, активів і страхових виплат. ІНГО має розвинену мережу з 25 філій, 5 відділень та дев'ть центрів обслуговування по всій Україні.

Теги: #відшкодування #аграрії #страхові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:56 29.10.2025
ВАР пропонує відшкодувати аграріями втрати за неможливість працювати на сільгоспземлях, де зведено фортифікаційні споруди

ВАР пропонує відшкодувати аграріями втрати за неможливість працювати на сільгоспземлях, де зведено фортифікаційні споруди

13:42 24.10.2025
Аграрії зібрали 37,6 млн т зернових та 14,7 млн т олійних – на 16,7% та 21,2% менше, аніж на цю дату торік

Аграрії зібрали 37,6 млн т зернових та 14,7 млн т олійних – на 16,7% та 21,2% менше, аніж на цю дату торік

11:14 23.09.2025
Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

19:52 17.09.2025
Кабмін ліквідував робочу групу з відшкодування завданих окупацією втрат і ще дві міжвідомчі комісії

Кабмін ліквідував робочу групу з відшкодування завданих окупацією втрат і ще дві міжвідомчі комісії

20:01 08.09.2025
Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

20:02 06.08.2025
Уряд відшкодовуватиме фермерам 25% витрат на виробництво чи реконструкцію потужностей

Уряд відшкодовуватиме фермерам 25% витрат на виробництво чи реконструкцію потужностей

14:58 30.07.2025
Ексвласники винні ПриватБанку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів, відсотки ще підлягають слуханню – рішення суду

Ексвласники винні ПриватБанку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів, відсотки ще підлягають слуханню – рішення суду

19:13 17.07.2025
Аграрні асоціації закликали Раду ЄС пришвидшити затвердження оновлених угод торгівлі між Україною та ЄС

Аграрні асоціації закликали Раду ЄС пришвидшити затвердження оновлених угод торгівлі між Україною та ЄС

09:47 14.07.2025
"Нібулон" почав надавати аграріям послуги збирання врожаю, вже опрацював 5 тис. га на Одещині

"Нібулон" почав надавати аграріям послуги збирання врожаю, вже опрацював 5 тис. га на Одещині

03:16 11.07.2025
Мерц вимагає від Росії відшкодувати Україні €500 млрд

Мерц вимагає від Росії відшкодувати Україні €500 млрд

ВАЖЛИВЕ

НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу на 2026р. в 786,74 грн/МВт*год, для зеленої металургії – в 428,63 грн/МВт*год

Зниження ставки до кінця 2025р припускають 5 членів КМП, інші 5 – не раніше січня 2026р

Збереження облікової ставки 15,5% підтримало 6 членів КМП, зниження до 15% – 4

Обмеження потужності для промисловості скасовані, їх повернення прогнозується з 16:00 до 22:00 – Міненерго

НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

ОСТАННЄ

Вакантність столичної торгової нерухомості знизилась до 12,9%

НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу на 2026р. в 786,74 грн/МВт*год, для зеленої металургії – в 428,63 грн/МВт*год

Нова програма МВФ не залежатиме від надання репараційного кредиту - Свириденко

Питання платіжного балансу має розглядатися з базовим припущенням достатнього міжнародного фінансування – Пишний

Оцінки ділової активності бізнесу у жовтні трохи погіршилися, але залишилися в позитивній зоні – НБУ

Уряд розраховує на 10-14 млн користувачів "Зимової підтримки" взимку 2025-2026рр

Доходи держбюджету за 10 міс.-2025 зросли на 26,4%, видатки – на 21,3% – Мінфін

Підласа: Ризиків щодо запланованих оборонних видатків немає, дохідна частина – стабільна

"НоваПей Кредит" за 9 міс. збільшив чистий прибуток в 1,8 раза за зростання виручки у 2,8 раза

IFC вважає прозору приватизацію держбанків ключем до залучення інвесторів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА