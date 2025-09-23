Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

Подання до Верховної Ради законопроєкту про повне скасування мит на експорт сої та ріпаку поглибить невизначеність ринку, який наразі фактично скований відсутністю чітких правил експорту цих культур, заявило аналітичне агентство УкрАгроКонсалт.

"Учасники експорту утримуються від укладання нових угод (із поставок на зовнішні ринки сої та ріпаку – ІФ-У), адже не знають, чи варто зараз платити мито, чи чекати його скасування найближчими місяцями", - зазначають експерти.

За інформацією аналітиків, запроваджені експортні мита вже виконують свою головну функцію — стимулюють внутрішню переробку. Якщо раніше річна переробка ріпаку оцінювалась в 500 тис. тонн, то кожен місяць дії нинішнього режиму експорту додає ще близько 200 тис. тонн до переробки ріпаку в країні замість його експорту і генерує додану експортну виручку.

Аграрії та бізнес-асоціації останніми тижнями закликали уряд і парламент діяти швидко, адже зволікання загрожує зривом контрактів і втратою ринків. Натомість експерти УкрАгроКонсалт наголосили, що невизначеність перспектив ринку породжує збитки по суцільному логістичному ланцюгу. На їх переконання, потрібно якнайшвидше ухвалити нові рішення, які враховуватимуть інтереси як експортерів, так і внутрішньої переробки.

Як повідомлялося, 19 вересня у Верховній Раді народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") зареєстрував законопроєкт №14055 про скасування "соєво-ріпакових правок", запроваджених законом про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення (№13157), яким також передбачено запровадження 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку.

Автор законопроєкту наголосив, що нинішня система експортних мит фактично заблокувала ринок і тому її потрібно скасувати.

На тому тижні низка аграрних асоціацій, зокрема Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), Українська зернова асоціація (УЗА), Українська аграрна конфедерація тощо звернулися до Кабінету Міністрів і Верховної Ради із закликом якнайшвидше скасувати дію закону, який встановлює 10%-ве мито на експорт соєвих бобів і насіння ріпаку.

Закон №13157, підписаний президентом 2 вересня, передбачає, що агровиробники і кооперативи, які експортують власно вирощену продукцію, будуть звільнені від сплати мита. Втім, через відсутність чітких правил документального підтвердження походження товару механізм фактично не працює, і експорт олійних культур опинився заблокованим.