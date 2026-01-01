РФ майже щодня атакувала Україну шахедами та ракетами у 2025 році - аналітики

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13854

Лише 4 дні 2025 року ворог не обстрілював Україну шахедами та ракетами, інформує аналітичний проєкт UA War Infographics.

"Упродовж 2025 року Росія майже щодня здійснювала повітряні атаки по території України. Незалежно від кількості – одна чи сотні повітряних цілей – кожна з них несе загрозу руйнувань і людских втрат. Жахливий рік", - зазначили аналітики.

Згідно з оприлюдненими зведеними даними щодо атак РФ за місяцями, не зафіксовано повітряних атак лише 2 дні у квітні і 2 дні у травні минулого року.