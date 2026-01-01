Інтерфакс-Україна
Події
09:44 01.01.2026

РФ майже щодня атакувала Україну шахедами та ракетами у 2025 році - аналітики

1 хв читати
РФ майже щодня атакувала Україну шахедами та ракетами у 2025 році - аналітики
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13854

Лише 4 дні 2025 року ворог не обстрілював Україну шахедами та ракетами, інформує аналітичний проєкт UA War Infographics.

"Упродовж 2025 року Росія майже щодня здійснювала повітряні атаки по території України. Незалежно від кількості – одна чи сотні повітряних цілей – кожна з них несе загрозу руйнувань і людских втрат. Жахливий рік", - зазначили аналітики.

Згідно з оприлюдненими зведеними даними щодо атак РФ за місяцями, не зафіксовано повітряних атак лише 2 дні у квітні і 2 дні у травні минулого року.

Теги: #ракети #аналітики #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:41 31.12.2025
Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

09:31 30.12.2025
ППО знешкодила балістичну ракету та 52 із 60 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 5 локаціях

ППО знешкодила балістичну ракету та 52 із 60 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 5 локаціях

09:06 29.12.2025
ППО знешкодила 21 із 25 безпілотників, зафіксоване влучання 4 ударних БпЛА на 2 локаціях

ППО знешкодила 21 із 25 безпілотників, зафіксоване влучання 4 ударних БпЛА на 2 локаціях

08:47 27.12.2025
У Чугуєві російський БпЛА поцілив у будинок, є постраждалі

У Чугуєві російський БпЛА поцілив у будинок, є постраждалі

09:21 26.12.2025
ППО знешкодила 73 із 99 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях

ППО знешкодила 73 із 99 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях

13:20 24.12.2025
Літаки F-16 знищили переважну більшість з російських ракет, випущених вночі по Україні, – Шмигаль

Літаки F-16 знищили переважну більшість з російських ракет, випущених вночі по Україні, – Шмигаль

08:43 24.12.2025
Захисники України в ніч на 24 грудня знищили або подавили 60 з 116 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 24 грудня знищили або подавили 60 з 116 засобів повітряного нападу росіян

03:19 10.12.2025
Переговори про передання Україні винищувачів МіГ-29 взамін за доступ до дронових й ракетних технологій тривають – Генштаб Війська Польського

Переговори про передання Україні винищувачів МіГ-29 взамін за доступ до дронових й ракетних технологій тривають – Генштаб Війська Польського

21:12 09.12.2025
Зеленський: Коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів" - нехай так і продовжує вважати

Зеленський: Коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів" - нехай так і продовжує вважати

08:22 03.12.2025
Захисники України в ніч на 3 грудня знищили або подавили 83 зі 111 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 3 грудня знищили або подавили 83 зі 111 засобів повітряного нападу росіян

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

Новий рік у нас буде попри все, бо ми українці, і в нас буде келих шампанського – Зеленський

ОСТАННЄ

Болгарія вступає до зони євро

Росіяни 10 раз обстріляли Донеччину, одна людина загинула

Закон про захист права осіб з інвалідністю на працю введено в дію

Росіяни в новорічну ніч завдали ударів по Харківщині, виникли пожежі – ДСНС

За добу на Сумщині травмувався 25-річний чоловік, 37 населених пунктів зазнали обстрілів

Макрон: Починаючи з 6 січня в Парижі європейські країни візьмуть зобов’язання щодо захисту України

За добу ворог обстріляв 8 населених пунктів Харківщини, постраждали двоє цивільних - ОВА

Генштаб зафіксував впродовж доби 131 бойове зіткнення

Історична церква Вонделкерк у Амстердамі постраждала від масштабної пожежі - ЗМІ

Дев’ятеро поранених унаслідок ударів по 24 населених пунктах Запорізької області за добу — ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА