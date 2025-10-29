Інтерфакс-Україна
Події
16:56 29.10.2025

ВАР пропонує відшкодувати аграріями втрати за неможливість працювати на сільгоспземлях, де зведено фортифікаційні споруди

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) ініціювала законодавчі зміни для захисту фермерів, чиї землі використовуються під фортифікаційні споруди на прифронтових територіях, повідомила пресслужба асоціації.

Згідно з повідомленням, експерти ВАР напрацювали пропозиції до законопроєкту № 14117 "Про компенсацію власникам та користувачам земельних ділянок, на яких розміщено фортифікаційні споруди". Він, зокрема, передбачає компенсацію аграріям за втрату можливості обробляти такі ділянки та сплату податків.

"Ми ініціюємо законопроєкт щодо фортифікаційних споруд, щоб фермери на прифронтових територіях, землі яких використовуються військовими, могли отримати компенсацію. Адже врожаю вони не мають, при цьому податки та орендну плату сплачувати все одно потрібно, а для малих виробників це колосальні затрати", — пояснив заступник голови ВАР Денис Марчук.

Він також висловив переконання, що додатковими інструментами підтримки виробників мають стати пільгові кредити та державне аграрне страхування.

