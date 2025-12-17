Інтерфакс-Україна
Події
19:52 17.12.2025

Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання авто - Свириденко

Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання авто - Свириденко
Кабінет міністрів запроваджує механізм грошової компенсації до 50 тис. грн для людей з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ухвалили на засіданні уряду низку рішень для підтримки людей з інвалідністю. Важливі рішення для забезпечення мобільності. Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання автомобіля", - написала Свириденко в Телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, компенсація поширюється на авто, яке є у власності людини — незалежно від того, нове воно чи вживане. 

Зокрема, програма працюватиме таким чином: людина переобладнує авто, вносить відмітку в посвідчення водія, реєструє зміни та підтверджує витрати документами.

Далі заявка на компенсацію подається до територіального відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, що можна буде зробити особисто або через електронний кабінет на вебпорталі Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності, а також через "Дію".

Після чого, рішення про виплату ухвалюється за 3 робочих дні, а кошти буде зараховано впродовж 10 робочих днів після надходження на рахунки Фонду. 

"Сума виплати відповідатиме фактичним витратам до 50 000 грн.  На наступний рік передбачено фінансування близько 30 млн грн. Раніше подібне рішення ми ухвалили для ветеранів", - написала премʼєр.

Як повідомлялося, в листопаді Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів й ветеранoк з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів під свої потреби. Програма запрацює починаючи з січня 2026 року.

 

