10:02 01.01.2026

Закон про захист права осіб з інвалідністю на працю введено в дію

1 січня 2026 року в Україні введено в дію євроінтеграційний закон, який захищає право осіб з інвалідністю на працю.

Зокрема, документ включає органи державної влади та місцевого самоврядування до переліку роботодавців, які пропонують робочі місця особам з інвалідністю, передбачає впровадження державних стандартів обладнання (облаштування) робочого місця та забезпечення розумним пристосуванням робочих місць на підприємствах та організаціях.

Серед іншого законом передбачено запровадження внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Так, платниками внеску є роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу у календарному кварталі становить 8 і більше працівників та які в цьому кварталі не виконали обов’язок щодо нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Не є платниками внеску: роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу у календарному кварталі становить менше 8 працівників; роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу у календарному кварталі становить 8 і більше працівників та які в цьому кварталі виконали обов’язок щодо нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю; дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав.

Розмір внеску обраховується платником шляхом визначення результату добутку таких показників: 40% середньомісячної заробітної плати (винагороди) у відповідному календарному кварталі, розрахованої на одного працівника; кількість місяців у кварталі; різниця між встановленим нормативом робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю і середньообліковою кількістю штатних працівників - осіб з інвалідністю за квартал, які працевлаштовані роботодавцем з урахуванням визначених вимог щодо розміру оплати праці. Розмір внеску розраховується з показників кварталу, за який він сплачується.

Норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю встановлюється у кількості: одного робочого місця з розрахунку нормальної тривалості робочого часу або якщо за рахунок заходів розумного пристосування тривалість робочого часу є скороченою або неповною, за умови нарахування за цей час заробітної плати, розмір якої перевищує розмір мінімальної заробітної плати, - для платників внеску, у яких середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за квартал становить від 8 до 25 працівників; 4% середньооблікової кількості штатних працівників за квартал - для платників внеску, у яких середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за квартал становить більше 25 працівників; 2% середньооблікової кількості штатних працівників - для платників внеску закладів охорони здоров’я, реабілітаційних закладів та надавачів соціальних послуг; державних, комунальних та недержавних підприємств, установ, організацій, основним видом діяльності яких є реабілітація осіб з інвалідністю, навчання таких осіб або догляд за ними.

Як повідомлялося, 15 січня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5344-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю".

