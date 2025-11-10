Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю витрати на переобладнання автівок з січня 2026р. - Мінветеранів

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів й ветеранoк з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів під свої потреби, йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

"Це не просто фінансова допомога, а черговий крок до справжньої безбар’єрності та мобільності у цивільному житті Захисників та Захисниць, які втратили своє здоров’я на війні. Максимальний розмір виплати — до 70 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що починаючи з січня 2026 року компенсація надаватиметься ветеранам з інвалідністю на основі фактичних, документально підтверджених витрат за переобладнання власних автівок на спеціалізованих СТО, які мають таку ліцензію.

У відомстві повідомили, що за компенсацією траба буде звертатися до структурних підрозділів з питань ветеранської політики (при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад), із заявою та необхідними документами.

Раніше міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова агентству "Інтерфакс-Україна" розповіла, що в програмі буде вимога, що учасники повинні мати дозвіл на керування транспортним засобом.

Вона зазначила, що послуга по переобладнанню потенційно за весь період буде розрахована на декілька тисяч людей.