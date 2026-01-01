Інтерфакс-Україна
10:06 01.01.2026

Стартував прийом заявок на виплату 1,5 тис. грн на ветеранський спорт у І кв. 2026р.

Фото: Мінветеранів

В Україні стартував прийом заявок на виплату 1,5 тис. грн за програмою "Ветеранський спорт" у І кварталі 2026 року.

Згідно з інформацією Міністерства у справах ветеранів, для тих, хто брав участь у програмі в попередньому кварталі і використав хоча б частину коштів до 25 грудня 2025 року, виплата автоматично надійде на "Дія.Картку".

Якщо ветерани не встигли скористатися виплатою, чи хочуть стати учасником програми "Ветеранський спорт" вперше у І кварталі 2026 року, необхідно буде подати заявку в застосунку "Дія" з 1 по 20 січня 2026 року.

Отримані кошти можна буде витратити на: тренажерні зали, басейни і спортивні секції.

З актуальним переліком закладів, які беруть участь у програмі, можна ознайомитися на сайті Мінветеранів за посиланням: https://mva.gov.ua/veteranam/httpsdocsgooglecomspreadsheetsd1ww_ptxltlkl1klyfh2c86c6z_7a3poa4editgid1071425060gid1071425060?.

Раніше в міністерстві повідомляли, що у 2025 році за програмою "Ветеранський спорт" було подано 311 тис. заявок.

Як повідомлялося, 3 січня 2025 року Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт із запровадження щоквартальної допомоги в 1,5 тис. грн на заняття спортом для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Подати заяву на отримання коштів учасниками бойових дій щоквартально можна через застосунок "Дія".

Теги: #спорт #ветерани #виплата

