Інтерфакс-Україна
Спорт
11:58 09.12.2025

Сушкевич: точно знаю, що ми гідно виступимо на Паралімпіаді-2026 в Італії

2 хв читати
Сушкевич: точно знаю, що ми гідно виступимо на Паралімпіаді-2026 в Італії
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич впевнений, Україна гідно виступить на зимових Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія).

"Знаєте, я практично ніколи не роблю прогнозів перед Паралімпійськими та Дефлімпійськими іграми. Мабуть, як і всі спортсмени, маю трохи забобони. Але питання в тому, що прогнози сьогодні під час війни, під час підготовки наших спортсменів до вищого спортивного форму - це критично проблемна річ. Та я можу сказати, що точно знаю, що ми гідно виступимо на наступній Паралімпіаді", - сказав Сушкевич в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання про очікування від Паралімпіаді-2026.

Він розповів, що на сьогодні українські параатлети уже здобули 22 ліцензії у лижних перегонах та біатлоні (14 чоловічих та 8 жіночих), але зараз ще йдуть останні змагання, а також ще планується здобуття ліцензії в гірськолижному спорті.

"Я дуже хвилююся, щоб один із наших атлетів, який пройшов всю війну, отримав ліцензію. Дуже хороший хлопець, який має потужну мотивацію для того, щоб відбутись у спорті і в житті. Він пройшов через нашу реабілітацію в Західному реабілітаційному спортивному центрі у Львівській області. І після цього потрапив у паралімпійський спорт. Він мені дуже подобається з точки зору вольових якостей і бажання перемагати", - додав президент Нацкомітету.

Що стосується форми національної збірної, то Сушкевич зазначив, що наразі її вигляд ще тримаємо в секреті.

"Її створив український дизайнер Віктор Анісімов, який працював над формою до Паралімпіади в Парижа, і до Дефлімпіади в Токіо. Він нам сподобався, ми дуже добре сприймали, що український дизайнер показує потужну творчу і креативну роботу з нашими спортсменами. А ще для нас приємно і значимо, що цей же дизайнер створює одяг для президента України. Саме Анісімов створив піджак для президента, після дискусії в Овальному кабінеті. Це дуже символічний момент, що дизайнер, який одягає першу особу української держави, займається формою паралімпійської збірної", - зазначив він.

Як повідомлялося, зимові Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) відбудуться з 6 по 15 березня, та охоплять 6 різних дисциплін: біатлон, хокей, гірськолижний спорт, сноуборд, лижні перегони та керлінг.

Українські спортсмени здобули рекордні 29 медалей на Зимових Паралімпійських іграх в 2022 році у Пекіні (Китай). Таким чином Україна посіла друге місце з 11 золотими, 10 срібними та 8 бронзовими медалями.

Теги: #спорт #паралімпіада #сушкевич

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:59 09.12.2025
Сушкевич про успіхи України на Дефлімпіаді: Ми забезпечили системність в спорті людей з інвалідністю

Сушкевич про успіхи України на Дефлімпіаді: Ми забезпечили системність в спорті людей з інвалідністю

11:50 09.12.2025
Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

09:52 09.12.2025
Сушкевич: я не бачу інтенсивної роботи інституцій влади, щоб всі укриття були інклюзивні і доступні

Сушкевич: я не бачу інтенсивної роботи інституцій влади, щоб всі укриття були інклюзивні і доступні

19:31 05.12.2025
Інтелектуальний щит держави: юні призери всеукраїнських та міжнародних олімпіад отримали премії президента України

Інтелектуальний щит держави: юні призери всеукраїнських та міжнародних олімпіад отримали премії президента України

14:52 11.11.2025
Мінспорту позбавило самбіста Риндовського спортивних звань

Мінспорту позбавило самбіста Риндовського спортивних звань

10:52 23.10.2025
Майже 140 тис. учасників скористаються програмою "Ветеранський спорт" у IV кв.-2025

Майже 140 тис. учасників скористаються програмою "Ветеранський спорт" у IV кв.-2025

11:50 08.10.2024
Більшість людей з інвалідністю в Україні живуть в умовах зубожіння - Сушкевич

Більшість людей з інвалідністю в Україні живуть в умовах зубожіння - Сушкевич

12:18 09.09.2024
З огляду на обставини українська збірна показала феноменальний результат на Паралімпіаді-2024 року - Бідний

З огляду на обставини українська збірна показала феноменальний результат на Паралімпіаді-2024 року - Бідний

18:49 08.09.2024
Україна виборола ще одне "срібло" на Паралімпійських іграх-2024 і завершує змагання з 82 медалями

Україна виборола ще одне "срібло" на Паралімпійських іграх-2024 і завершує змагання з 82 медалями

20:27 07.09.2024
Ще два "золота" є в України у фіналі Паралімпійських ігор у Парижі

Ще два "золота" є в України у фіналі Паралімпійських ігор у Парижі

ВАЖЛИВЕ

Сушкевич про успіхи України на Дефлімпіаді: Ми забезпечили системність в спорті людей з інвалідністю

Збірна України обіграла збірну Ісландії з рахунком 2:0 і вийшла у плейоф відбору ЧС-2026

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство РФ та Білорусі

Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

Уряд очікує від спортсменів понад 6,5 тис. нагород на міжнародних змаганнях в 2025-2026рр - проєкт Програми дій уряду

ОСТАННЄ

Відбулося жеребкування ЧС-2026: Україна потенційно потрапить до групи F - ЗМІ

Міністр спорту про ситуацію з Лискун: Це результат системної роботи ворога і недопрацювання України у формуванні національної ідентичності

Держбюджет-2026 передбачає 6,8 млрд грн фінансування сфери молоді та спорту

Президент НОК увійшов до Координаційної комісії Європейських ігор-2027

Україна виграла медальний залік Дефлімпійських ігор-2025 у Токіо – ЗМІ

Україна має пройти Швецію для подальшої боротьби за путівку на ЧС-2026 з футболу

Україна закликала World Aquatics переглянути допуск російських та білоруських спортсменів до командних змагань

Збірна України обіграла збірну Ісландії з рахунком 2:0 і вийшла у плейоф відбору ЧС-2026

Міністри та урядовці країн-партнерів просять МПК надати роз'яснення щодо наслідків повернення НПК Росії та Білорусі

Україна закликає МОК та Міжнародний союз ковзанярів перевірити порушення "нейтрального статусу" російських спортсменів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА