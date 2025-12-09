Сушкевич: точно знаю, що ми гідно виступимо на Паралімпіаді-2026 в Італії

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич впевнений, Україна гідно виступить на зимових Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія).

"Знаєте, я практично ніколи не роблю прогнозів перед Паралімпійськими та Дефлімпійськими іграми. Мабуть, як і всі спортсмени, маю трохи забобони. Але питання в тому, що прогнози сьогодні під час війни, під час підготовки наших спортсменів до вищого спортивного форму - це критично проблемна річ. Та я можу сказати, що точно знаю, що ми гідно виступимо на наступній Паралімпіаді", - сказав Сушкевич в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання про очікування від Паралімпіаді-2026.

Він розповів, що на сьогодні українські параатлети уже здобули 22 ліцензії у лижних перегонах та біатлоні (14 чоловічих та 8 жіночих), але зараз ще йдуть останні змагання, а також ще планується здобуття ліцензії в гірськолижному спорті.

"Я дуже хвилююся, щоб один із наших атлетів, який пройшов всю війну, отримав ліцензію. Дуже хороший хлопець, який має потужну мотивацію для того, щоб відбутись у спорті і в житті. Він пройшов через нашу реабілітацію в Західному реабілітаційному спортивному центрі у Львівській області. І після цього потрапив у паралімпійський спорт. Він мені дуже подобається з точки зору вольових якостей і бажання перемагати", - додав президент Нацкомітету.

Що стосується форми національної збірної, то Сушкевич зазначив, що наразі її вигляд ще тримаємо в секреті.

"Її створив український дизайнер Віктор Анісімов, який працював над формою до Паралімпіади в Парижа, і до Дефлімпіади в Токіо. Він нам сподобався, ми дуже добре сприймали, що український дизайнер показує потужну творчу і креативну роботу з нашими спортсменами. А ще для нас приємно і значимо, що цей же дизайнер створює одяг для президента України. Саме Анісімов створив піджак для президента, після дискусії в Овальному кабінеті. Це дуже символічний момент, що дизайнер, який одягає першу особу української держави, займається формою паралімпійської збірної", - зазначив він.

Як повідомлялося, зимові Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) відбудуться з 6 по 15 березня, та охоплять 6 різних дисциплін: біатлон, хокей, гірськолижний спорт, сноуборд, лижні перегони та керлінг.

Українські спортсмени здобули рекордні 29 медалей на Зимових Паралімпійських іграх в 2022 році у Пекіні (Китай). Таким чином Україна посіла друге місце з 11 золотими, 10 срібними та 8 бронзовими медалями.