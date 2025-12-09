Інтерфакс-Україна
Події
09:52 09.12.2025

Сушкевич: я не бачу інтенсивної роботи інституцій влади, щоб всі укриття були інклюзивні і доступні

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Валерій Сушкевич заявляє, що не бачить інтенсивної роботи інституцій влади, щоб зробити всі укриття інклюзивними і доступними.

"Ні держава, ні суспільство не були готові до того, що почнеться ця навала з боку країни-вбивці. Якщо говорити про війну і людей з інвалідністю, то тут є два аспекти. Перший – те, що під час війни найбільш вразлива категорія – це люди, які мають ураження слуху і зору, обмеження в пересуванні, або мають психічні та інтелектуальні ураження. У них є величезні виклики, пов'язані з тим, як себе захистити, як втекти від того, що летять бомби, ракети, дрони, що наступає ворожа армія на населені пункти", - сказав Сушкевич в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Також він зауважив, що війна глобалізує проблеми людей з інвалідністю, яких стає все більше і більше.

Відповідаючи на питання, наскільки ефективно вирішується питання з доступністю укриттів, Сушкевич заявив, що зрушення у цьому напрямі, але все-таки, за його спостереженнями, це не системний варіант.

"Чи попаде людина з інвалідністю в шелтер, в бомбосховище? Та не попаде! Укриття абсолютно були не готові до війни, і сьогодні, на жаль, я не бачу інтенсивної роботи інституцій влади, щоб всі укриття були інклюзивні і доступні. Щоб і ви, і я могли туди потрапити однаково, щоб і ви, і я змогли справити свої фізіологічні потреби. Я знаю випадки, коли спускали людей на кріслах колісних до бомбосховищ, і вони падали на східцях, отримуючи додаткові травми. Я бачив фото незрячої людини, яка лежала за 15 метрів до входу бомбосховище, бо просто не потрапила туди під час повітряної атаки", - додав він.

Голова Нацасамблеї зауважив, що немає якоїсь чіткої інформаційної системи, яка б допомагала таким людям в конкретному районі.

"А чи є, взагалі, облік таких людей? Чи хтось орієнтований на те, щоб знайти рішення питання щодо супроводження їх в укриття? Ці проблеми практично не вирішуються", - констатува Сушкевич.

Крім того, він звернув увагу, що на сьогодні з усіх станцій метро Києва, які теж є укриттями, доступні лише дванадцять.

"Сьогодні потрібна не просто політична воля, сьогодні повинно бути імперативне положення, яке втілює ідею так званої безбар'єрності і доступності не тільки в законах", - наголосив він.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року Міністерство розвитку громад і територій оприлюднило статистику виконання Плану заходів 2023-24 років щодо реалізації Національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, згідно якої, безбар'єрними були менш ніж 8% укриттів.

Теги: #укриття #сушкевич

