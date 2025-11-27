Перший підземний сталевий бункер нового типу "Цитадель" для цивільних побудовано в Україні

У Бородянці на Київщині побудували перше в Україні укриття для цивільних нового типу - підземний сталевий бункер моделі "Цитадель", створений групою "Метінвест" у партнерстві з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України за підтримки Міністерства розвитку громад і територій.

Згідно з пресрелізом, ідею проєкту презентували влітку на Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 у Римі.

При цьому уточнюється, що "Цитадель" – це модульні сталеві підземні укриття, які можуть у різних конфігураціях встановлюватися для захистку людей від обстрілів у цивільних об’єктах, школах, лікарнях.

Операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко зазначив, що в групі є значний досвід виробництва й застосування сталевих підземних укриттів – "криївок" - для поясів оборони та операторів дронів, підземних шпиталів і командних пунктів, які довели свою ефективність у бойових умовах. В країні встановлено вже понад 800 таких бункерів.

"Тепер ми масштабуємо ці рішення для захисту цивільних осіб. Це шлях до збереження нашого майбутнього, інвестиції в безпеку та відновлення, бо це наша відповідальність як групи "Метінвест", - пояснив Мироненко.

"Цитадель" спроєктовано з урахуванням особливостей середовища. Укриття - це циліндричні конструкції діаметром 2,4 м, які монтуються в землю на глибину до 5 м на подвір’ях або поруч із будівлями. Змонтований в Бородянці об’єкт розрахований на 48 людей, обладнаний двома захищеними виходами, вбиральнями, автономними джерелами живлення, води, обігріву, вентиляції.

"Безпечні нові укриття для цивільних - життєва необхідність для України в умовах війни. Українці мають отримати надійний захист. "Цитадель" - саме таке рішення: швидке, ефективне, відповідає сучасним стандартам безпеки. Його можна застосовувати по всій країні", - зазначив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин, слова якого наведено в повідомленні.

Модульність і універсальність конструкції дає змогу адаптувати "Цитадель" до різних умов і об’єктів - шкіл, лікарень, промислових підприємств, житлових районів і прифронтових територій. Герметичні сталеві секції легко поєднуються в блоки, а монтаж займає лише кілька днів. Укриття можуть слугувати як тимчасовим, так і довготривалим рішенням.

"Метінвест" - вертикально інтегрована група з видобувних та металургійних підприємств. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".