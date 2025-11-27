Укриття в Україні наразі можуть вмістити тільки половину населення, "Коаліція укриттів" дасть змогу покращити ситуацію – глава МВС

В Україні наразі налічується 62 тис. об’єктів укриття, які можуть вмістити лише половину населення країни, міжнародне партнерство в рамках "Коаліції укриттів" дасть змогу збільшити кількість захисних споруд та модернізувати наявні, сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні ми з партнерами перейшли до практичної складової реалізації "Коаліції укриттів" цивільного захисту – нової багатосторонньої ініціативи, яка має створити в Україні сучасну і ефективну мережу захисних споруд", - сказав міністр на брифінгу в четвер в Києві після інавгураційної зустрічі "Коаліція укриттів для України: міжнародне партнерство задля безпеки населення".

Клименко повідомив: "Зараз у нас система укриттів налічує близько 62 тис. об’єктів. Це багато, але недостатньо. Вони можуть вмістити лише половину населення нашої держави".

За словами міністра, особливо це відчувається в прифронтових регіонах, де люди живуть під постійною загрозою обстрілів.

"Тому Коаліція – це реальний інструмент, який дасть нам можливість збільшити кількість укриттів, модернізувати наявні укриття і впроваджувати технологічні рішення разом з нашими міжнародними партнерами", - зазначив Клименко.

Він уточнив, що Коаліція - це довгострокове співробітництво, до неї вже долучилися Європейський Союз, Литва, Бельгія, Ірландія, Швеція та Європейський інвестиційний банк.

"Формат відкритий, ми запрошуємо до участі й інших міжнародних партнерів", - резюмував глава МВС.