Інтерфакс-Україна
Події
16:40 27.11.2025

Укриття в Україні наразі можуть вмістити тільки половину населення, "Коаліція укриттів" дасть змогу покращити ситуацію – глава МВС

1 хв читати
Укриття в Україні наразі можуть вмістити тільки половину населення, "Коаліція укриттів" дасть змогу покращити ситуацію – глава МВС

В Україні наразі налічується 62 тис. об’єктів укриття, які можуть вмістити лише половину населення країни, міжнародне партнерство в рамках "Коаліції укриттів" дасть змогу збільшити кількість захисних споруд та модернізувати наявні, сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні ми з партнерами перейшли до практичної складової реалізації "Коаліції укриттів" цивільного захисту – нової багатосторонньої ініціативи, яка має створити в Україні сучасну і ефективну мережу захисних споруд", - сказав міністр на брифінгу в четвер в Києві після інавгураційної зустрічі "Коаліція укриттів для України: міжнародне партнерство задля безпеки населення".

Клименко повідомив: "Зараз у нас система укриттів налічує близько 62 тис. об’єктів. Це багато, але недостатньо. Вони можуть вмістити лише половину населення нашої держави".

За словами міністра, особливо це відчувається в прифронтових регіонах, де люди живуть під постійною загрозою обстрілів.

"Тому Коаліція – це реальний інструмент, який дасть нам можливість збільшити кількість укриттів, модернізувати наявні укриття і впроваджувати технологічні рішення разом з нашими міжнародними партнерами", - зазначив Клименко.

Він уточнив, що Коаліція - це довгострокове співробітництво, до неї вже долучилися Європейський Союз, Литва, Бельгія, Ірландія, Швеція та Європейський інвестиційний банк.

"Формат відкритий, ми запрошуємо до участі й інших міжнародних партнерів", - резюмував глава МВС.

Теги: #укриття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 27.11.2025
Перший підземний сталевий бункер нового типу "Цитадель" для цивільних побудовано в Україні

Перший підземний сталевий бункер нового типу "Цитадель" для цивільних побудовано в Україні

14:58 26.11.2025
Розробка первинного мобільного укриття від групи "Ковальська" проходить випробування

Розробка первинного мобільного укриття від групи "Ковальська" проходить випробування

08:38 25.11.2025
Поліція перевіряє інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі

Поліція перевіряє інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі

14:28 13.11.2025
Ще сім укриттів нового покоління у школах і садках планують звести у Києві до кінця року - КМДА

Ще сім укриттів нового покоління у школах і садках планують звести у Києві до кінця року - КМДА

08:48 10.11.2025
Петиція про облаштування модульних укриттів на вулицях Києва не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція про облаштування модульних укриттів на вулицях Києва не набрала необхідні для розгляду голоси

10:48 09.11.2025
Харківський метрополітен знову зупинився та працює як укриття

Харківський метрополітен знову зупинився та працює як укриття

15:33 31.10.2025
"Метінвест" побудував для військових перший в Україні підземний навчальний хаб за концепцією "Сталевої мрії"

"Метінвест" побудував для військових перший в Україні підземний навчальний хаб за концепцією "Сталевої мрії"

16:25 15.10.2025
На Миколаївщині відкрили два нових укриття в навчальних закладах

На Миколаївщині відкрили два нових укриття в навчальних закладах

13:52 15.10.2025
Агентство відновлення заявило про відсутність надходжень від Києва на фінансування укриттів для інфраструктури столиці

Агентство відновлення заявило про відсутність надходжень від Києва на фінансування укриттів для інфраструктури столиці

18:46 14.10.2025
Кличко: Київ встановить 500 мобільних укриттів, потреби в них визначать РДА

Кличко: Київ встановить 500 мобільних укриттів, потреби в них визначать РДА

ВАЖЛИВЕ

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

Спільна робота з делегацією США для розвитку досягнутого в Женеві результату продовжиться наприкінці цього тижня – Єрмак

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

Глава "Укренерго": Енергетики сьогодні набагато більше готові до найгіршого сценарію – блекауту, який виношує РФ

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

ОСТАННЄ

Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України та посилення тиску на РФ

Україна 27 листопада в односторонньому порядку передала Росії 14 цивільних осіб – проєкт "Хочу жить"

УЧХ взяв участь у зустрічі Консультативної групи донорів у Стокгольмі

Посол ЄС про "Коаліцію укриттів": Ми не починаємо з нуля, захисні споруди будуються в рамках "Ukraine Facility"

Міністри оборони ЄС обговорять подальшу підтримку Україні

Неефективний захист інтелектуальних прав загрожує втратою українських оборонних інновацій - дослідження

До Коаліції укриттів оголошено внесків на понад 22 млн євро - Свириденко

Дебютний Санкційний саміт почав роботу в Києві у четвер

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

Спільна робота з делегацією США для розвитку досягнутого в Женеві результату продовжиться наприкінці цього тижня – Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА