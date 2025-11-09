Харківський метрополітен знову зупинився та працює як укриття

Фото: https://t.me/kh_metro

Рух поїздів у харківському метрополітені вже другу добу зупинено, спроба відновити роботу підземки вранці неділі виявилася невдалою через серйозну нестачу електроживлення, повідомила пресслужба метрополітену.

"У зв’язку зі зниженням напруги нижче допустимого рух поїздів лініями метрополітену тимчасово припинено", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, харківський метрополітен поновив перевезення пасажирів, яке було призупинено протягом доби, після масованої російської на об'єкти енергетичної інфраструктури у ніч проти суботи.