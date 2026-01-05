Інтерфакс-Україна
09:51 05.01.2026

Окупанти здійснили невдалу спробу форсувати Сіверський Донець з боку Ямполя - 81 ОАемБр

Російські окупанти застосовують тактику малих груп для інфільтрації у село Дронівка Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області, а також намагається обійти українські позиції, використовуючи дорогу Сіверськ-Закітне, повідомляється в телеграм-каналі 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади (81 ОАемБр) в понеділок.

"Також помітна активізація ворога з боку населеного пункту Ямпіль – в більшості це марні спроби переправити живу силу на моторизованих гумових човнах через річку Сіверський Донець та закріпитись на прибережній території. Окрім цього, ворог намагається підтягувати артилерію та розгортати пункти дислокації пілотів поблизу північно-східної околиці населеного пункту Дронівка та у Серебрянському лісництві", - йдеться в повідомленні.

Основною метою ворога лишається взяти під контроль прибережну частину Сіверського Донця та села Дронівка, Платонівка, Закітне, щоб стягувати ресурси, розгортати позиції артилерії та БПЛА і контролювати логістичне забезпечення.

"Підрозділам 81 бригади вдається завчасно виявляти ворога та наносити миттєвого ураження як по живій силі противника, так і по статичних цілях. Такі злагоджені дії дозволяють зупинити просування росіян у напрямку селища Дронівка та інших населених пунктів, які знаходяться у смузі відповідальності", - розповіли у 81 ОАемБр, зазначивши, що загальна обстановка у районі їх відповідальності залишається напруженою.

Теги: #сіверський_донець

