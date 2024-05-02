Ворог не прорвався до каналу Сіверський Донець - Донбас, ситуація в районі Часового Яру контрольована, другу лінію оборони укріплено - ОСУВ "Хортиця"

Ворог продовжує штурмувати Часів Яр і навколишні населені пункти, йде велика боротьба за контроль логістичних маршрутів. Інформація про те, що росіяни прорвалися до каналу Сіверський Донець - Донбас, не відповідає дійсності, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"У ворога успіхів немає. Ворог продовжує вже котрий тиждень штурмувати місто. Ситуація контрольована. Противник продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти і авіацією, і артилерією. Окупанти всілякими способами намагаються роздобути ці панівні висоти, на яких є Часів Яр, щоб вийти на подальшу боротьбу за території і обстрілювати вже далі Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ", - розповів Волошин.

Речник зазначив, що російські окупанти не рахують своїх втрат ні в особовому складі, ні в техніці у спробах штурмувати Часів Яр і навколишні населені пункти. Також, як зазначив Волошин, ворог намагається для захоплення міста обійти флангами через Богданівку та Іванівське, активно штурмуючи ці населені пункти.

"Окупанти проводять дуже багато "м'ясних" штурмів. Це мобільні вогневі групи на гольфкарах, квадроциклах, кросових мотоциклах, що відбувається вдень. Тактичного успіху в цих населених пунктах ворог не має", - зазначив Волошин.

Він також зазначив, що з метою захоплення населеного пункту Часів Яр і створення умов для подальшого просування до Краматорської агломерації ворог намагається вийти на рубіж Сіверський Донець - Донбас.

"Усе, що зараз коментують деякі аналітики та експерти, що ворог прорвався до каналу, не відповідає дійсності. Ворога там на ранок не було. Штурми він там може і проводив, але його там не було", - заявили в ОСУВ "Хортиця".

За словами Волошина, зараз триває велика боротьба за контроль саме логістичних маршрутів.

"І російські окупанти методом випаленої землі намагаються знищувати наші всі і взводні, і опорні пункти, і саме місто Часів Яр, щоб нашим захисникам не було де оборонятися. Друга лінія оборони укріплена. Сили оборони готові до боротьби з ворогом", - заявив спікер.

За інформацією Волошина, у середу на місто Часів Яр було здійснено чотири ворожі штурми, сьогодні на ранок тільки один. Загалом найбільше штурмів ворог проводив від 10 до 15 за добу на часовоярівському напрямку біля Білогорівки, де окупанти заводять додатковий особовий склад, завершують перегрупування. Речник зазначив, що наразі ворог найактивніше чинить артилерійський вплив на місто Часів Яр та його околиці.